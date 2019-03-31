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Cumhur İttifakı'nın Diyarbakır adayı Cumali Atilla, oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

CUMHUR İttifakı'nın AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla, oyunu eşi ve çocuklarıyla birlikte kullandı.

Ahmet ÜN- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- CUMHUR İttifakı'nın AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla, oyunu eşi ve çocuklarıyla birlikte kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttfika'nın AK Partili Adayı Cumali Atilla, merkez Bağlar ilçesindeki Süleyman Demirel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 2157 nolu sandıkta oyunu kullandı. 334 seçmenin bulunduğu sandığa oyunu atan Atilla'ya eşi Lütfiye Atilla, çocukları ve AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Sardar Budak eşlik etti.

'DEMOKRASİYİ SAHİPLENMEK HEPİMİZİN GÖREVİDİR'

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Cumali Atilla, demokrasiyi sahiplenmenin herkesin görevi olduğunu belirterek, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Seçimin ülkeye, şehre, millete hayır ve güzellik getirmesini dileyen Atilla, "Tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde sandığa gitmelerini ve iradelerini sandığa yansıtmalarını bekliyorum. Seçimin milletimizin sağduyusuyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Demokrasiyi sahiplenmek hepimizin görevidir. Şehrimizde ve ülkemizde seçime yüksek katılım sağlanması, milletimizin demokrasiye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Seçim günleri demokrasinin bayram günüdür" dedi.

'BUGÜN MİLLET KONUŞACAK'

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, ise, Diyarbakır'da seçimlerin güzel bir şekilde geçtiğini ifade ederek, seçmenin demokrasiye sahip çıkıp, oylarını kullandıklarını söyledi. Eker "Bugün vatandaşlarımızın artık oy verme suretiyle konuşacağı bir gündür. Bütün adaylarımız, siyaset insanlarımız konuştular ve bugün de millet konuşacak. İnşallah millet en güzel kararı şimdiye kadar olduğu gibi bugün de verecek. Bütün şehrimiz ve milletimiz için hayırlı sonuç olur" diye konuştu

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