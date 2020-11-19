Cumhur İttifakı'nın geleceği Çakıcı'ya mı bağlı?

Prof. Dr. Ayşe Ayata'ya göre "Çakıcı'nın tehdit kapasitesi, Bahçeli ve Erdoğan'ı kendisine mahkum hale getirecek noktasına ulaşmış durumda."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "dava arkadaşım" sözleriyle Çakıcı'ya destek vermesi Ankara'da siyaset kulislerini hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda neden suskun kaldığının tartışıldığı siyaset kulislerinde bu suskunluk, "Bahçeli gibi bir mafya liderine kefil olduğu" anlamına gelebileceği şeklinde yorumlanıyor. Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na olduğu gibi daha önce hem Bahçeli'ye hem de Erdoğan'a tehdit ve hakaret mesajları gönderdiğine dikkat çeken ODTÜ Siyaset Bilimi'nden Prof. Ayşe Ayata, DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede "Çakıcı'nın tehdit kapasitesi öyle muazzam bir noktaya ulaşmış ki, Bahçeli'yi de Erdoğan'ı da kendine mahkum hale getirmiş. Üstelik Bahçeli, dava arkadaşı olarak nitelediği Çakıcı üzerinden Erdoğan'a ayar vermek için eline geçen fırsatı değerlendiriyor. Burada zor durumda olan, sıkışan Erdoğan" diyor.

Ayata, bu süreçte Erdoğan'ın Bahçeli ile birlikte savunduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden vazgeçme noktasına bile gelebileceğini öngörüyor. "Çünkü bu sistem Bahçeli'ye güç kazandırıyor. Erdoğan'a kaybettiriyor. Erdoğan'ın Bahçeli'yi uzun bir süre idare etmesi mümkün görünmüyor" tahmininde bulunan Ayata, Erdoğan'ın Bahçeli'yi yakın planda geri planda tutmak için "reform söylemi"ni pekiştirmekten başka çaresinin olmadığını da söylüyor. Peki nasıl? Prof. Ayata, Erdoğan'ın Bahçeli karşısında zaman kazanmak için aslında birtakım "reformist açıklamalar" yapabileceğine işaret ediyor. Ayata, "Erdoğan pragmatizmi, Amerika'da Joe Biden'ın iktidara geldiğinin farkında ve Biden'ın sorup sorgulayacağı Osman Kavala, Selahattin Demirtaş davaları, Suriye'deki Kürtlerle ilişkiler konularında birtakım açıklamalar yapmaları gerektiğini biliyor. Biden, Çakıcı'yı sormayacak. Bu yüzden de Erdoğan, Çakıcı meselesini savuşturdukça savuşturmaya çalışacak" diyor. Erdoğan'ın reform çelişkisi Siyaset bilimci Prof. Baskın Oran da Erdoğan'ın reform söyleminin aslında "Bahçeli'den kaçmak, kurtulmak" amacı taşıdığını öngörüyor. Oran'a göre bu söylemin uygulamaya geçmesi mümkün görünmüyor.