HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhur İttifakı'nın geleceği Çakıcı'ya mı bağlı?

Cumhur İttifakı'nın geleceği Çakıcı'ya mı bağlı?

19.11.2020 15:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeli'nin Çakıcı'ya destek vermesi dikkatleri Cumhur İttifakı'na çevirdi.

Prof. Dr. Ayşe Ayata'ya göre "Çakıcı'nın tehdit kapasitesi, Bahçeli ve Erdoğan'ı kendisine mahkum hale getirecek noktasına ulaşmış durumda."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "dava arkadaşım" sözleriyle Çakıcı'ya destek vermesi Ankara'da siyaset kulislerini hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda neden suskun kaldığının tartışıldığı siyaset kulislerinde bu suskunluk, "Bahçeli gibi bir mafya liderine kefil olduğu" anlamına gelebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na olduğu gibi daha önce hem Bahçeli'ye hem de Erdoğan'a tehdit ve hakaret mesajları gönderdiğine dikkat çeken ODTÜ Siyaset Bilimi'nden Prof. Ayşe Ayata, DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede "Çakıcı'nın tehdit kapasitesi öyle muazzam bir noktaya ulaşmış ki, Bahçeli'yi de Erdoğan'ı da kendine mahkum hale getirmiş. Üstelik Bahçeli, dava arkadaşı olarak nitelediği Çakıcı üzerinden Erdoğan'a ayar vermek için eline geçen fırsatı değerlendiriyor. Burada zor durumda olan, sıkışan Erdoğan" diyor.

Ayata, bu süreçte Erdoğan'ın Bahçeli ile birlikte savunduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden vazgeçme noktasına bile gelebileceğini öngörüyor. "Çünkü bu sistem Bahçeli'ye güç kazandırıyor. Erdoğan'a kaybettiriyor. Erdoğan'ın Bahçeli'yi uzun bir süre idare etmesi mümkün görünmüyor" tahmininde bulunan Ayata, Erdoğan'ın Bahçeli'yi yakın planda geri planda tutmak için "reform söylemi"ni pekiştirmekten başka çaresinin olmadığını da söylüyor.

Peki nasıl? Prof. Ayata, Erdoğan'ın Bahçeli karşısında zaman kazanmak için aslında birtakım "reformist açıklamalar" yapabileceğine işaret ediyor.

Ayata, "Erdoğan pragmatizmi, Amerika'da Joe Biden'ın iktidara geldiğinin farkında ve Biden'ın sorup sorgulayacağı Osman Kavala, Selahattin Demirtaş davaları, Suriye'deki Kürtlerle ilişkiler konularında birtakım açıklamalar yapmaları gerektiğini biliyor. Biden, Çakıcı'yı sormayacak. Bu yüzden de Erdoğan, Çakıcı meselesini savuşturdukça savuşturmaya çalışacak" diyor.

Erdoğan'ın reform çelişkisi

Siyaset bilimci Prof. Baskın Oran da Erdoğan'ın reform söyleminin aslında "Bahçeli'den kaçmak, kurtulmak" amacı taşıdığını öngörüyor. Oran'a göre bu söylemin uygulamaya geçmesi mümkün görünmüyor.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Oran, "Tek adam rejiminde reform yapmak mümkün değil. Erdoğan, Bahçeli kendisini öldürmeden intihar etmek istediği için olacak ki reformdan söz etti. Çakıcı meselesiyle de Bahçeli konusunda yaşadığı sıkıntı patlak verdi. Susması da bu yüzden" değerlendirmesi yapıyor.

Oran'a göre Erdoğan'ın bu çıkmazdan kurtulup kurtulamayacağını zaman gösterecek. Oran, "Erdoğan, ya Çakıcı konusunda açık açık konuşacak, mafyayı devlette istemediğini söyleyecek ya da reform söylemleriyle kendi kendine oyalanacak. Kendi kendini ve tabii ki oyalamayı tercih ederse, oylarını da gücünü de kaybedecek" diyor.

"İttifak dağılacak"

Siyaset bilimci Burak Bilgehan Özpek de "Erdoğan, Çakıcı konusunda sustukça Bahçeli'nin söylemlerine, tutumuna ortak oluyor" görüşünü savunuyor. Bunun da "Çakıcı'ya kefil olmaya" karşılık geldiğini savunan Özpek, "Çakıcı’ya kefil olmanın da siyaseten bir maliyeti var. Bugüne kadar mafyayla birarada görülmemeye dikkat eden AKP'de oy kaybı sürer, dahası Cumhur İttifakı'ndan eser kalmaz, dağılır. Erdoğan ağır bedel öder" görüşünü dile getiriyor.

Siyaset bilimci Dinçer Demirkent'e göre bu ağır bedelin karşılığının erken seçim olacağını öngörüyor. Demirkent, "İktidarın temel bileşenlerinden biri mafya olmuşsa, bu mafya Erdoğan'ı hiç beklemediği anda erken seçime götürür" tahmininde bulunuyor.

Türkiye'de muhalefetin öteden beri istediği erken seçimi, kitlelerin talebi haline getiremediğine dikkat çeken Demirkent, Erdoğan'ın Türkiye'de mafya gücüyle seçime gitmek zorunda kalabileceğini söylüyor. Demirkent, "Herkes biliyor ki Türkiye'de Erdoğan iktidarından değil Bahçeli iktidarından söz ediyoruz. Ve o iktidar tamamen mafyayla iç içe" yorumunu yapıyor.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
İstanbul'daki günlük vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!İstanbul'daki günlük vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!
Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti

Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken açıklama: Alarm seviyesine geçilecek

Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken açıklama: Alarm seviyesine geçilecek

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Son dakika: 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü uyardı! 'Bıçak kemiğe dayandı'

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü uyardı! 'Bıçak kemiğe dayandı'

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

TBMM Sağlık Komisyonu, özel gündemle toplandı

TBMM Sağlık Komisyonu, özel gündemle toplandı

Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli'ye 'Alaattin Çakıcı' yanıtı

Bahçeli'ye 'Alaattin Çakıcı' yanıtı

Youtuber Çağdaş Özsarı'yı aslan balığı zehirledi

Youtuber'ı aslan balığı zehirledi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.