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"Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece seçim kazanmak değildir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 22:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece seçim kazanmak değildir. Cumhur İttifakı'nın hedefi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır" - "Zillet ittifakının içindeki siyasi partilere, vatanını, milletini seven CHP'lilere bir şey söylemiyorum ama CHP'liler de biliyor ki ne kadar terör örgütü varsa PKK, FETÖ, DHKP/C, PYD/YPG, TİKKO zillet ittifakının içinde"

BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın hedefinin sadece seçim kazanmak olmadığını belirterek, "Cumhur İttifakı'nın hedefi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır." dedi.

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceği, istikrarı bakımından ve yaşadıkları şehirlerin ihya olması açısından Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini söyledi.

İzmir'in, dünyanın ve Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İzmir belediyecilik bakımından Türkiye'nin en geri kalmış şehri. Ben size daha da fazlasını söyleyeceğim, duyduklarınıza inanamayacaksınız. Bu seçim arifesinde kampanya döneminde, dünyanın her yerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için çalışıyorum ama Türkiye'de de illerimizi dolaşıyorum. Muğla'ya gittim. Biliyorsunuz Muğla, Antalya ve İstanbul'dan sonra en çok turist ağırlayan ilimizdir. Fakat belediyecilik bakımından rezil mi rezil, pis sular denize akıyor. Her yerde çöp yığınları var ve sular aylarca kesiliyor. Aydın'a gittim, Aydın daha da rezalet, çeşmeden akan su tuzlu. Bu zihniyeti biz 1994 öncesi İstanbul'da görmüştük. Bu zihniyete ülkeyi teslim edebilir miyiz? Bursa'ya gittim, Bursa'nın en geri kalmış yeri Nilüfer. 1984'te Ankara'ya gittim, Ankara'nın en gözde yeri Çankaya idi. Şimdi en geri kalmış yeri Çankaya. Neden? Aynı zihniyet. Bunların millet, halk diye bir derdi yok."

Bakan Çavuşoğlu, seçimlerin Türkiye'nin bekası için önemli olduğuna vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradesi ve liderliğiyle Cumhur İttifakı kurulmuştur. Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece seçim kazanmak değildir. Cumhur İttifakı'nın hedefi, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bozkurt işareti senin nerene battı da yasaklıyorsun"

Cumhur İttifakı içerisinde vatanını, milletini seven insanların olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Karşı tarafta da bir ittifak var. Ne ittifakı bu? İşte halk söylüyor, zillet ittifakı. Siyasi partilere sözüm yok ama ittifakın içinde PKK'nın güdümünde HDP var mı? CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine giden milletvekilleri var mı, DHKP/C'liler var mı? Ne farkları kaldı? Zillet ittifakının içindeki siyasi partilere, vatanını, milletini seven CHP'lilere bir şey söylemiyorum ama CHP'liler de biliyor ki ne kadar terör örgütü varsa PKK, FETÖ, DHKP/C, PYD/YPG, TİKKO zillet ittifakının içinde. İçeride ve dışarıda ne kadar hain, bölücü, terörist varsa zillet ittifakının içindedir."

Bakan Çavuşoğlu, kendilerinin dünyanın her yerinde Türkiye'nin haklarını savunduklarını, ancak bazı siyasilerin Avrupa'da Türkiye'yi şikayet etmek için sıraya girdiğini söyledi.

Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığı had safhaya çıktı. En son Avusturya ne diyor, 'bozkurt işaretini yasaklayacağım.' Bozkurt işareti senin nerene battı da yasaklıyorsun? PKK'nın sloganlarını ve sembollerini yasaklamak için bir yasa çıkarıyorsun ama Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı ağır bastığı için bozkurt işaretini de son dakikada içine ekliyorsun. Biz yasak dinler miyiz? Bu özgürlük diyenlere, insan hakları dersi vermeye çalışanlara haddini bildirmek de bizim görevimizdir. O yasakları da dinlemiyoruz. Tüm gönül coğrafyamıza sorumluluğumuz var. Dünyadaki mazlumlara, mağdurlara karşı sorumluğumuz var. Dünyadaki 1,8 milyar ümmete karşı sorumluluğumuz var. Bugün biz olmazsak kutsal davalarımıza kimse sahip çıkmaz. Bugün Türkiye olmazsa Somali'deki garibanlara kimse yardım elini uzatmaz, Cox's Bazar, Myanmar ve Arakan'daki kardeşlerimize sıcak yemek götürmez, çadır kurmaz, Afrikalı garibanlara kimse su getirmez. Oraya gidenlerin hepsi sömürgeci anlayışla gitmiştir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, hedeflerinin büyük olduğunu, Türkiye'nin etrafındaki sorunların çözümü için çok çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmanın ardından AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte vatandaşları selamladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cumhur ittifakı

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