Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhur İttifakı milletimizin arzusuyla sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il yayıldı. Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. 2053’ün, 2071’in altyapısını şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza tam bağımsız ve muasır medeniyetlerin üstünde bir Türkiye bırakmak vardır." dedi.

Kurum, Konya'nın Akşehir ilçesinde partisince düzenlenen miting ve Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, ziyaret ettikleri şehirlerde vatandaşların coşku ve heyecanıyla karşılaştıklarını söyledi.

Konya'nın kalkınması, gelişmesi, vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için büyük gayret gösterdiklerini belirten Kurum, "Konya'mız her anlamda büyüyor, her anlamda gelişiyor, şanına yakışır bir konuma her gün bir adım daha yaklaşıyor. Akşehir de bu büyümeden hak ettiği payı alıyor. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz vatandaşa hizmete hız kesmeden devam ediyor. Akşehir ilçemize son 5 yılda sadece Büyükşehir Belediyemiz tarafından 196 milyon lira yatırım yapıldı. Son 5 yılda su ve kanal hizmetlerine yaklaşık 140 milyon lira, prestij cadde ve mahalle yollarına yaklaşık 16 milyon lira yatırım yapıldı." ifadelerini kullandı.