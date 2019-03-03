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'Cumhur ittifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim için ilk ortak mitingi 17 Mart Pazar günü İzmir'de yapacak.

'Cumhur ittifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de

İZMİR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim için ilk ortak mitingi 17 Mart Pazar günü İzmir'de yapacak.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin 17 Mart'ta ilk ortak mitingi yapacaklarını söyledi. Zeybekci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve 'cumhur ittifakı' ortağımız olan Sayın Devlet Bahçeli, 17 Mart'ta İzmir'de ortak bir miting yapacaklar. İlk defa iki liderin birlikte konuşacağı bir miting olacak" dedi.
Hazırlanan taslak programa göre, 17 Mart Pazar günü Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenlenecek. Programda değişiklik yapılmaması halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, burada seçmenlere seslenecek.

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'Cumhur ittifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de

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