Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de

Taylan YILDIRIM- Umut KARAKOYUN- Mehmet CANDAN- Davut CAN- Mustafa KÖPRÜLÜ, Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri için ilk ortak mitingi İzmir'de yapıyor. İki partinin ortak mitinginde renkli görüntüler oluştu. Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki gerçekleştirilen miting için 600 ton ağırlığında, 16 metre yüksekliğinde ve 95 metre genişliğindeki sahne kuruldu. Sahneye uzak olanlar için alanın çeşitli yerlerine 10 adet LED ekranlar yerleştirildi. Mitinge gelenler, havanın güzel olmasından da yararlanarak, Kordon'un yeşil çimlerine oturarak, piknik yaptı. Mitinge katılmak için kentin farklı ilçelerinden gelenler, alana giriş yaptı. Sadece Türk bayrakları ile alana giren Ak Parti ve MHP'liler, çalınan seçim şarkılarına eşlik ederek Erdoğan ve Bahçeli’yi bekledi. Dün Manisa’da gerçekleştirilen mitingin ardından geceyi İzmir’de bir otelde geçiren ve miting saatine kadar da burada dinlenen Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte miting alanına geleceği öğrenildi. Konuşmaların yapılacağı sahnenin sol üst köşesine ‘İzmir ehline emanet’ yazısı asıldı. Sağ üst köşede ise ‘Belediye işi gönül işi’ yazısı yer aldı. ERDOĞAN, BAHÇELİ VE ZEYBEKCI PANKARTLARI Miting alanına girişler, altı kapıdan yapıldı. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı kapılardan geçtikten sonra alana girdi. Engellilerin alana rahat bir şekilde girmesi için ayrı bir kapıdan girişleri yapıldı. Mitinge katılmak isteyenler için İzmir’in çeşitli yerlerine ayaklı panolar konularak, yönlendirme sağlandı. Gündoğdu Meydanı’na üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu ve ‘Beka için milli karar’ yazılı dev bir pankart asıldı. Bu pankartın hemen yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bulunduğu ve üzerinde ‘Cumhur için istikrar’ yazılı pankart yer alırken yine Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin de ‘Zeybekci çözer, İzmir’e değer’ yazılı bir pankartı alana konuldu. 100 BİN TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI Zeybekci, halkı selamlama konuşması yaptı. Ayrıca, Kordon'da miting alanına bakan bir binaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu 'Beka için milli karar' yazılı büyük pankart asıldı. Alanda toplananlara 100 bin adet Türk bayrağı ile 250 bin adet su dağıtıldı. Miting alanında çok sayıda polis ekibi ve sağlık personeli de görev yaptı. Alanın iki farklı noktasına Kızılay çadırları kuruldu. Alan içerisinde olası bir sağlık sorununa karşı, yalnızca ambulansların giriş yapabileceği güvenlik koridoru oluşturuldu. BİR ELLE BOZKURT, DİĞERİ İLE RABİA İŞARETİ Termometrelerin 21 dereceyi gösterdiği İzmir'de sıcaktan ve kalabalıktan bunalan bazı partililere sağlık görevlileri müdahale etti. Alanı dolduran partililerin bir elleriyle bozkurt, diğer elleriyle Rabia işareti yapmaları dikkat çekti. Üzerine Atatürk fotoğraflı ay yıldızlı tişört giyen bir kişinin, sakallarını üçe ayırarak her birinde ayrı bir harfin bulunduğu tavla zarları ile 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' ismini yazması dikkat çekti. Aynı kişi iki eliyle Rabia işareti yaparak, miting alanına girdi. Denizde de Türk bayraklarıyla süslenen yüzlerce tekne içindeki iki partinin taraftarları mitinge katıldı.

