Cumhur İttifakı’nın İlk Ortak Mitingi İzmir’de Yapıldı

AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İzmir’de ortak miting düzenledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuştuğu mitingde beka vurgusu öne çıktı. “AB müzakereleri durdurma kararı alsa hayırlı olur” Erdoğan, mitingde Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki kararını “Avrupa Parlamentosu tamamı bölücü, ülkemize saldırıyor. Fırsat bulsalar inanın bu ülkeyi terör örgütlerine teslim etmekte bir dakika bile tereddüt etmeyecekler. Ey Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin müzakerelerini durduralım diyorsun. Hadi aldığın kararların kıymeti harbiyesi yok ama Avrupa Birliği böyle bir karar alsa ne kadar hayırlı olur. Biz de bu kararınızı bekliyoruz. Alamazlar. Bu konuda tüm sözler 31 Mart'a saklı. Savunma sanayimizi baltalamaya çalışıyorlar. Baltalayamayacaksınız” sözleriyle eleştirdi. “Hristiyan terörist diyemiyorlar” Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen saldırıya da değinen Cumhurbaşkanı, bütün dünyanın bu saldırının Müslümanları hedef aldığı konusunda ortak bir görüş içinde olduğunu söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir Hristiyan terörist diyemiyorlar. Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi, bu saldırının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor. Bay Kemal'in söylediğine bakın; 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Sen ne menem bir adamsın. Yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede ana muhalefetin başındaki bir zat olarak bu ifadeyi nasıl kullanırsın?”

“Adaylık icazetini Kandil’den aldı” CHP ile İYİ Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nı eleştiren Erdoğan, miting alanını dolduran kalabalığa HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “(CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı) Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. (CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı) Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir” diye konuştuğu görüntüleri izletti. Erdoğan, “CHP'de Çiğli'de, Bayraklı'da birçok yerde bölücü terör kontenjanından adaylar var. Bu seçimde kendi adıyla değil CHP adıyla yarışıyorlar. Aynı şekilde adı İYİ, kendi karışık partinin büyükşehir ve ilçelerin birkaçı dışında adayı var mı? Yok. Çünkü onlar da kendileri için değil CHP ve bölücü örgütün güdümündeki parti için çalışıyorlar” diye konuştu. AK Parti lideri, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer için de “Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır” ifadelerini kullandı.