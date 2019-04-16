HABER

'Cumhur ittifakı'nın İzmirli başkanlarından Anıtkabir ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık, Kiraz, Bayındır, Bergama ve Aliağa ilçelerinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 'cumhur ittifakı'nın adayları olarak girip, kazanan belediye başkanları, mazbatalarını almalarının ardından ilk toplu ziyaretlerini Anıtkabir'e gerçekleştirdi.

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kınık, Kiraz, Bayındır, Bergama ve Aliağa ilçelerinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 'cumhur ittifakı'nın adayları olarak girip, kazanan belediye başkanları, mazbatalarını almalarının ardından ilk toplu ziyaretlerini Anıtkabir'e gerçekleştirdi.

Anıtkabir'i ziyaret eden heyette, hepsi AK Parti'li olan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve 'cumhur ittifakı' İzmir Belediye Meclis üyeleri yer aldı. Mozoleye çelenk bırakılıp, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Anıtkabir ziyaret defterine, heyet adına duygu ve düşüncelerini kaydeden Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, şunları yazdı:

'İstiklal mücadelemizin mimarı, Cumhuriyetimizin banisi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün burada Cumhur İttifakı'nı temsilen, güzel İzmir’imizin en genç kadın belediye başkanı olarak bulunuyorum. Düşman işgaline karşı direnişin başladığı, ilk kurşunun atıldığı ve Kurtuluş Savaşımızın zaferinin müjdelendiği, Kurtuluş'un ve kuruluşun simgesi olan İzmir’imizin bir ilçesinde milletimiz tarafından böylesine bir göreve layık görülmenin gururunu yaşıyorum. Cumhur İttifakı'nın temsilcileri olarak bizler, İzmir'in tarihine layık bir anlayışla görevlerimizi ifa edecek, geçmişimizden devraldığımız bu güzel mirası geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Sizin de ifade ettiğiniz üzere; İzmir artık üzerine hiçbir kirli ayağın basamayacağı kutsal bir topraktır.'

PARTNERBuraya gitmek imkansız!Buraya gitmek imkansız!
ASELSAN Özkaynaklı AR-GE projeleri üniversite ve sanayi iş birliğindeASELSAN Özkaynaklı AR-GE projeleri üniversite ve sanayi iş birliğinde
Şeref Malkoç: Hedefimiz kamu hizmetinin kalitesini artırmakŞeref Malkoç: Hedefimiz kamu hizmetinin kalitesini artırmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İçerenköy'de yol çöktü

İçerenköy'de yol çöktü

59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

İstanbul 1965'te nasıldı?

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.