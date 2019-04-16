'Cumhur ittifakı'nın İzmirli başkanlarından Anıtkabir ziyareti

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kınık, Kiraz, Bayındır, Bergama ve Aliağa ilçelerinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 'cumhur ittifakı'nın adayları olarak girip, kazanan belediye başkanları, mazbatalarını almalarının ardından ilk toplu ziyaretlerini Anıtkabir'e gerçekleştirdi.

Anıtkabir'i ziyaret eden heyette, hepsi AK Parti'li olan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve 'cumhur ittifakı' İzmir Belediye Meclis üyeleri yer aldı. Mozoleye çelenk bırakılıp, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Anıtkabir ziyaret defterine, heyet adına duygu ve düşüncelerini kaydeden Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, şunları yazdı:

'İstiklal mücadelemizin mimarı, Cumhuriyetimizin banisi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün burada Cumhur İttifakı'nı temsilen, güzel İzmir’imizin en genç kadın belediye başkanı olarak bulunuyorum. Düşman işgaline karşı direnişin başladığı, ilk kurşunun atıldığı ve Kurtuluş Savaşımızın zaferinin müjdelendiği, Kurtuluş'un ve kuruluşun simgesi olan İzmir’imizin bir ilçesinde milletimiz tarafından böylesine bir göreve layık görülmenin gururunu yaşıyorum. Cumhur İttifakı'nın temsilcileri olarak bizler, İzmir'in tarihine layık bir anlayışla görevlerimizi ifa edecek, geçmişimizden devraldığımız bu güzel mirası geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Sizin de ifade ettiğiniz üzere; İzmir artık üzerine hiçbir kirli ayağın basamayacağı kutsal bir topraktır.'

