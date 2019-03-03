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Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna taşlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 18:20 | Son Güncelleme

Silivri'de Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunun camlarını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmalarının yürütüldüğü irtibat bürosuna, içeride kimsenin bulunmadığı sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırıda bulunuldu.

Camları kırılan seçim bürosuna gelen görevlilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da saldırıyı kınadı.

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