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Cumhur İttifakı'nın Uzundere adayı rekor oyla başkan seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 16:50 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hilmi Aktoprak, 5 bin 650 geçerli oyun 4 bin 546'sını alarak, Türkiye rekoru kırdı.  7 bin 156 kayıtlı seçmenden 5 bin 875'inin 30 sandıkta oy kullandığı Uzundere'de, 5 bin 650 oy geçerli sayıldı.

Cumhur İttifakı'nın Uzundere adayı rekor oyla başkan seçildi

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un Uzundere ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hilmi Aktoprak, 5 bin 650 geçerli oyun 4 bin 546'sını alarak, Türkiye rekoru kırdı.
7 bin 156 kayıtlı seçmenden 5 bin 875'inin 30 sandıkta oy kullandığı Uzundere'de, 5 bin 650 oy geçerli sayıldı. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hilmi Aktoprak, 4 bin 546 oyla ilçenin yeni belediye başkanı oldu. Yüzde 80.46 oy oranıyla rekor kıran yeni belediye başkanı Erzurum İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Yüzde 80.46'lık oyun halkın takdiri olduğunu belirten Aktoprak, "Halkımızın teveccühü rekor bir oy aldık. Sadece Rize Güneysu'yu geçemedik. Ben bu konuda latife yapıyorum. Büyüklerin önünü geçmemek lazım. 'Cumhurbaşkanımızın memleketin üstünde oy almak da bize yakışmazdı' diyorum. Latife yapıyorum. Rabbim bize nasip etti. Halkımız teveccühde bulundu. Bizler de onlara layıkıyla hizmet etmeye çalışacağız. Belediyecilik yoğun bir tempo gerektiren bir iş. Herkesin gönlünü almak gerekir. Biz 8 bin nüfuslu küçük bir ilçeyiz, ama ülke genelinde 55 bin Uzundereli hemşehrimiz var. Güzel çalışmalar yapacağız. Halkımız arasında ayırım yapmadan, sen ben demeden onların layık olduğu hizmeti birlikte yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. Belediyeciliğin gönül işi olduğunu belirten Başkan Aktoprak, başarısının altındaki sırrı ise "İşi ehline emanet edin dedik. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak belediyeciliğin gönül işi olduğunu söyledik ve gönülleri almaya çalıştık. AK Parti, MHP ve Uzundereli hemşehrilerimizle bir, beraber olduk, rabbim de bize zaferi nasip etti" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Uzundere adayı rekor oyla başkan seçildiCumhur İttifakı'nın Uzundere adayı rekor oyla başkan seçildiCumhur İttifakı'nın Uzundere adayı rekor oyla başkan seçildiCumhur İttifakı'nın Uzundere adayı rekor oyla başkan seçildi

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