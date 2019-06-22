"Cumhur İttifakı'nın yanında durmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "16 Nisan referandumunda nerede durmuşsak, 24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak, 23 Haziran'da seçimlerinde de orada duruyoruz, yani Cumhur İttifakı'nın yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz." dedi.

Destici, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri, muhtarlar, BBP İstanbul İl Teşkilatı üyeleri ve Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Destici, Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Uygur Türkü yazar Nurmuhammed Tohti'ye ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Günlerdir İstanbul'da seçim çalışması yaptıkları dile getiren Destici, kendilerine inanan ve destek veren partililere teşekkür etti.

Parti teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerde bulunduklarını anlatan Destici, "31 Mart seçimlerini hep birlikte yaşadık. Büyük Birlik Partisi olarak 31 Mart seçimlerinde devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin istiklali ve istikbalini önceleyen bir stratejiyle seçimleri tamamladık. Buradaki birinci gayemiz, devletimizin varlığına ve ülkemizin bütünlüğüne, milletin geleceğine göz diken hainlere ve siyasi bölücülere fırsat vermemekti ve bunu da sağladık. ülkemizin hemen her bölgesinde siyasi bölücülerin belediye başkanlıklarına, belediye meclis üyeliklerine sızmamaları adına elden gelen gayreti gösterdik ve bu anlamda kendi adaylarımızın olmadığı yerlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekledik." diye konuştu.