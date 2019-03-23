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Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı miting alanında hazırlıklar sürüyor (Havadan görüntü)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL Yenikapı'da yarın yapılacak Cumhur İttifakı'nın mitingi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Ali AKSOYER /İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Yenikapı'da yarın yapılacak Cumhur İttifakı'nın mitingi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yenikapı'da alana 16 metre yüksekliğinde 145 metrekarelik dev bir platform kuruldu. Miting günü alana, 2 milyon kişinin gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte katılacağı miting için kurulan platformun üzerine led ekranlar kuruluyor. Sahnenin rüzgardan etkilenmemesi için 100 tonun üzerinde su tankı ve metal ağırlık kullanıldı.

550 BİN WATT GÜCÜNDE SES DÜZENİ KURULDU

Miting alanında ses sistemi için 18 kule kuruluyor.Toplam ses sisteminin 550 bin watt gücünde olduğu öğrenildi. Miting yapıldığı sırada herhangi bir aksaklık çıkmaması için 340 uzman teknik personel bulunurken, temizlik lojistik gibi hizmetler için ise 7 bin personel görevlendirildi.

GÜVENLİĞİ 5 BİN POLİS SAĞLAYACAK

Öte yandan mitingin güvenliğini ise 5 bin civarında polis sağlayacak. 4 ayrı giriş noktasında 130 dedektörlü kapı, 23 x-ray cihazı kullanılarak mitinge gelen vatandaşlar arandıktan sonra içeri alınacak. Miting 18 kamerayla canlı olarak yayınlanacak. Katılımın yüksek olması beklenen Miting alanın 2 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor.

AMBULANS, İTFAİYE ARAÇLARI VE TUVALETLER

AAlanın çevresi ve içinde 3 bin 500 adet güvenlik bariyeri, 8 bin 800 polis bariyeri kullanıldı. 80 ambulans 2 yoğun bakım ambulansı, 1 obez ambulansı, 1 deniz ambulansı, 1 ambulans helikopter alanda hazır bulunacak. Alanın her noktasına ambulansların ulaşabilmesi için çevrede ambulans yolları oluşturdu. Alanda tam donanımlı bir sahra hastanesi kuruluyor. 2 bin 840 metrekarelik çadırda bay-bayan mescidi, polis çadırları, sağlık-lojistik çadırları yer alacak. 5 itfaiye alanda hazır bulundurulacak. Katılımcılar için alanda mevcut tuvaletler ve standartlar mobil tuvaletlerinin yanı sıra 6 konteyner wc, 4 abdesthane, engelli wc kuruluyor. Alanda toplan 200'ün üzerinde tuvalet bulunacak.

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