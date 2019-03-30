Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu’nda düzenlenen Cumhur İttifakı’nın büyük yürüyüşüne katılarak AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy için destek istedi.

AK Parti Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy’a destek için düzenlenen büyük yürüyüş Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda başladı. Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra, Cumhur İttifakı partileri ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. Binlerce Zeytinburnulu vatandaş da ellerinde bayraklarla yürüyüşe eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yürüyüş boyunca elinde mikrofonla esnaf ve vatandaşları selamlayarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için belediye Başkan adayı Ömer Arısoy’a destek talep etti.