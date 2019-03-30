HABER

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu’nda düzenlenen Cumhur İttifakı’nın büyük yürüyüşüne katılarak AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy için destek istedi.AK Parti Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy’a destek için düzenlenen büyük yürüyüş Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu’nda düzenlenen Cumhur İttifakı’nın büyük yürüyüşüne katılarak AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy için destek istedi.
AK Parti Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy’a destek için düzenlenen büyük yürüyüş Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda başladı. Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra, Cumhur İttifakı partileri ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. Binlerce Zeytinburnulu vatandaş da ellerinde bayraklarla yürüyüşe eşlik etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yürüyüş boyunca elinde mikrofonla esnaf ve vatandaşları selamlayarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için belediye Başkan adayı Ömer Arısoy’a destek talep etti.

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü

Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda büyük yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.