MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Her iki partinin de değerli liderleri seçim iş birliğinin imkanlarının zor olduğu kanaatini kamuoyuyla paylaştılar. Burada kopan ipler sizin tabirinizle söyleyeyim, Cumhur İttifakı'yla ilgili ipler kopmuş değildir. Seçim iş birliğine dönük bir iş birliği imkanının görülmediği ortaya çıkmıştır. Bunun ikisinin bir birinden ayrı tutulması lazım." dedi. Kurtulmuş, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile Mersin'de görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, bütün illerde halkta bir karşılığı olan ve şehre bir şeyler kazandırabilecek isimlerle yola devam edeceklerini bildirdi. Adayda 5 temel özellik aradıklarını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bir, mütevazi olacak. Kibir ehliyle bizim işimiz yok. İkincisi, adaletli olacak. Toplumun bütün kesimlerine eşit, adilane bir şekilde yaklaşma beceresine sahip olacak. Ehliyet, liyakat sahibi olacak ve millete sadakat sahibi olacak. Millete sadakatten kastımız da şudur; 15 Temmuz bize gösterdi ki bütünüyle milletin tamamına sadık olmayan insanlarla yol yürüyemezsiniz. Millete sadakatli olacak. Bu özelliklerimiz ince bir kuyumcu titizliğiyle işleyerek Mersin ve ilçelerimiz için de adaylarımızı arayacağız. İnce eleyip sık dokuyarak, bu vasıflarda çok sayıda aday adayı olan arkadaşımız olacak, onların arasında da en iyilerini seçmek mümkün olacak. Hatta bazen belki sadece aday adaylarının arasından değil. Bu üstün vasıfları olan arkadaşlarımıza parti teklif götürecek. Dolayısıyla artık eşimiz, dostumuz, tanıdığımız, arkadaşımız falan değil, partinin gücünden ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünden istifade edecek insanlara değil, partiye güç katacak insanlara ihtiyacımız var. Onlarla da yola devam edeceğiz."

Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin Mersin'de birinci parti olduğunu anımsatarak, yerel seçimlerde de AK Parti'nin büyükşehir ve ilçelerinde birinci parti olacağına inandığını aktardı. - "Cumhur İttifakı'yla ilgili ipler kopmuş değildir" Kurtulmuş, bir soru üzerine, AK Parti ile MHP arasında tesis edilen Cumhur İttifakı'nın sadece seçim iş birliğine dönük bir mesele olmadığını söyledi. AK Parti ile MHP'nin programları, stratejileri ve önceliklerinin birbirinden ayrı 2 parti olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Herhangi bir şekilde AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı altında yani bir şekilde tek parti haline dönmüş değil. Ama Türkiye'nin çok yakın tarihinde MHP ile AK Parti arasında ciddi iş birlikleri oldu. Mesela FETÖ'ye karşı mücadelede, 15 Temmuz günü sokaklarda 2 partinin tabanı hep beraber karşı durdu. Aynı şekilde PYD-PKK ile verilen mücadelede de. Aynı şekilde bir takım dış güçlerin Türkiye'ye karşı yapmış olduğu operasyonlarda ciddi bir fikir birliği içerisinde ortak hareket edildi. Bunun somuta indirgenmiş şekli olarak da mesela anayasanın Meclisten geçme sürecinde çok ciddi bir iş birliği yapıldı. Referandum sürecinde ciddi bir iş birliği yapıldı ve en son olarak da 24 Haziran seçimlerinde iş birliği yapıldı. Şimdi görüşmeye başladığımız andan itibaren biz de MHP de şunu görüyor ve söylüyordu, genel seçimlerde iş birliği yapmanın yasal altyapısı vardı. Yani bir sütun açıldı, Cumhur İttifakı'nda isteyen AK Parti'ye isteyen MHP'ye oy verecek. Diğer şekilde diğer ittifakta aynı şekilde. 2 partinin toplamı da Cumhur İttifakı'nın toplam oyu olacaktı. Zaten bu sayede de örneğin Mersin'de son anda 1 milletvekili CHP'den MHP'ye geçmiş oldu. Birçok ilde de benzer şeyler oldu. Orada alt yapısı hazır bir iş birliği imkanı vardı. Yerel seçimlerin doğası ise maalesef bir hukuki düzenleme yapılmamış. Yani şunu yapamayız. Bu ilde AK Parti de MHP de aday çıkarsın ikisine verilen oyları toplayalım burada ittifakın oyu olsun gibi bir şey mümkün değildi. Dolayısıyla bugün gelinen noktada her iki partinin de değerli liderleri seçim iş birliğinin imkanlarının zor olduğu kanaatini kamuoyuyla paylaştılar. Burada kopan ipler sizin tabirinizle söyleyeyim, Cumhur İttifakı'yla ilgili ipler kopmuş değildir. Seçim iş birliğine dönük bir iş birliği imkanının görülmediği ortaya çıkmıştır. Bunun ikisinin bir birinden ayrı tutulması lazım."

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin milli meselelerinde bundan sonra da sürdürülmesinin önemli olduğunu, her partinin seçime kendi adaylarıyla gireceğini ve bunun AK Parti için bir zafiyet, güç kaybı oluşturmayacağını söyledi. Cumhur İttifakı'nın şimdiye kadar iş birliği yapılan alanlardaki geçmişi yok sayılarak, "Bu ittifak artık bitti, hiçbir konuda iş birliği yapamaz" manasında bir sonuca varılmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu: "Başından itibaren Cumhur İttifakı'yla siyasetteki farklı konuları birbirinden ayrı tuttuk. Örneğin af tartışması, emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. Şimdi seçim ittifakı meselesi. Bunların hepsi ayrı konular. Cumhur İttifakı'nın konusunun da ayrı konu olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin, özellikle dışarıdan gelecek saldırılar ve terör üzerinden Türkiye'ye konulacak baskılar bakımından, Allah muhafaza ama, önümüzdeki dönemde de çok ciddi bir dayanışmaya ihtiyacı olduğu görülüyor. Bu ihtiyacı biz hissettiğimiz gibi MHP'li dostlarımız da hissediyorlar. Genel, milli konularda Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri korunacak, Cumhur İttifakı'nın ruhuna bir şekilde bağlı kalınacak ama seçim konusuyla ilgili özel alanda bir imkan görülmediği ortaya çıkmıştır."

Kurtulmuş, yerel seçim için başka bir partiyle ittifak görüşmesi yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine, böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Kurtulmuş, başka bir soru üzerine de 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'nun İstanbul'da düzenleneceğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "29 Ekim'de İstanbul'da çok büyük bir açılış var. 3. Havalimanı'nın açılışı var. Bu havalimanıyla birlikte tabiri caizse Türkiye dünyanın vitrinine bir kez daha çıkıyor. Bu görkemli açılış uzun saatler alacak bir şey. Devlet erkanımızın tamamı İstanbul'da olacak. Bütün iş dünyası, 6-7 bin kişinin davetli olduğu bir resepsiyon söz konusu olacak. Dolayısıyla bu resepsiyonun İstanbul'a alınması şartların getirdiği bir zaruret nedeniyledir. Bundan başka bir polemik konusu çıkarmaya kimse gayret etmesin. Bu anlamda havalimanımız önemli bir eserdir. Cumhuriyet tarihinin en önemli eserlerinden biridir. Zafer anıtı niteliğinde bir eserdir. Bu açılış vesilesiyle Türkiye'nin bir kez daha gündeme gelmesi hepimiz için sevinilecek bir husustur. Aynı coşkuyu, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep beraber İstanbul'da kutlamış olacağız. Bundan daha da güzel bir şey olmaz diye düşünüyorum."

- Lütfi Elvan'dan adaylık açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da 2015 yılında seçim öncesi Mersin'e geldiğinde merkezi yönetimin yatırımının toplam 11 milyar lira civarında olduğunu, şu anda yatırımların 30 milyar lirayı geçtiğini söyledi. Üç yılda çok önemli bir aşama kaydettiklerini ifade eden Elvan, "1,5 yıllık süreçte 10 tane tünel açtık. Şu anda Silifke-Mut güzergahında 2 tane tamamlanmış tünelimiz var. Eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki günlerde onları da açacağız. Yatırımlarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Mersin kent olarak düşünüldüğünde eksiklikleri, ciddi sıkıntıları var." dedi. "Mersin Büyükşehir Belediyesine başkan adayı olacak mısınız" şeklindeki soruyu Elvan, "Adaylık düşüncem yok. Şu an için de böyle bir şey söz konusu değil. Ben kendim de zaten arzu etmiyorum. Böyle bir konuyu defalarca paylaştım. Şundan emin olunuz siz bizim belediye başkan adayımıza destek veriniz, ben sonuna kadar o seçilen belediye başkanının yanında, arkasında olacağım. Bu hizmetleri birlikte gerçekleştireceğiz. Biz inandığımız her şeyi yapabilecek güçteyiz." şeklinde yanıtladı.

Elvan, bir gazetecinin Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın son durumuyla ilgili sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Havalimanıyla ilgili alt yapı çalışmaları hemen hemen bitti. Şu anda üst yapı çalışmalarına başladılar. Ancak yüklenici firma bugünlerde işi biraz yavaşlattı. Bunun biz de farkındayız. Firmayla görüşme halindeyiz. Bu hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız hem de Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da hızlandırıp bir an evvel Çukurova bölgemizin bütünün bu havalimanına kavuşmasını sağlayacağız. En son kurdaki artışlar belki gerekçe gösterilerek bir miktar yavaşlama yönünde eğilimler oldu. En son bakanımız tekrar yetkililerle görüştü." (Bitti)

"Cumhur İttifakı'yla ilgili ipler kopmuş değildir"

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: (2) - "Her iki partinin de değerli liderleri seçim iş birliğinin imkanlarının zor olduğu kanaatini kamuoyuyla paylaştılar. Burada kopan ipler sizin tabirinizle söyleyeyim, Cumhur İttifakı'yla ilgili ipler kop

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