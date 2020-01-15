Cumhur ve Millet İttifakları İzmir İçin Birleşti

Seçimlerde birbirine karşı mücadele eden Cumhur ve Millet İttifaklarının İzmir’deki yerel yöneticileri, kentin sorunlarını birlikte çözmek için bir araya geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin davetiyle düzenlenen toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar katıldı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise geçirdiği rahatsızlık nedeniyle toplantıya katılamadı. İl başkanları kendi aralarında yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamalarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihale yoluyla satın aldığı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını bekleyen Tarihi Elektrik Fabrikası, Bostanlı Balıkçı Barınağı, Çiğli tramvayı, Karşıyaka stadyumu, Cumhur İttifakı’nın yönetimde olduğu beş ilçe belediyesinin Büyükşehir Belediyesi’nden talepleri gibi somut projelerin ele alındığı belirtildi. “Farklılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız” AK Parti İl Başkanı Sürekli, “Gündem sadece İzmir’di. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in Ankara’yla ilgili projelerde gecikme olduğu yönünde açıklamaları var. Gecikmeler olağan akıştan kaynaklanabilir, takipsizlikten olabilir, belki de size göre gecikme vardır ama mahiyetini bilmiyorsunuzdur. Herkes iyi niyetli. İzmir için çalışılıyor. Projeler bir an önce hızlansın, Büyükşehir görevini yapsın, Ankara görevini yapsın, hep beraber İzmir’imize hizmet edelim” dedi.

Merkezi hükümet ve yerel yönetimin ortak olduğu İZBAN gibi projeleri İzmir’e kazandırmayı düşündüklerini söyleyen Sürekli, “Ortak yanlarımızı, benzerliklerimizi öne çıkartmalıyız. Farklılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız” dedi. Sürekli İzmir’e hizmet için bu mekanizmayı kurduklarını belirterek, projeleri il başkanları düzeyinde takip edeceklerini ve bir aksaklık olması halinde direkt görüşerek sonuç almaya çalışacaklarını vurguladı. Toplantılar belirli periyotlarla sürecek MHP İl Başkanı Veysel Şahin’e geçmiş olsun dileklerini ileten CHP İl Başkanı Yücel de “Bizler, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin İzmir'deki il başkanları olarak, bu görevlerin yaşadığımız kente, temsil ettiğimiz siyasi partilere ve tabi ki ülkemize hizmet etmek için yapıldığının bilincindeyiz. Sayın Kerem Ali Sürekli'nin bu daveti ve bu toplantı bizler için çok önemli ve değerliydi. İzmir'de CHP'li yerel yönetimlerin yapmış olduğu projeler ve hizmetlerin hükümet tarafından, genel iktidar tarafından desteklenmesi, onaylanması ve daha çabuk bir şekilde halka ulaştırılması konusunda kendilerinin desteği çok önemli. Yine Sayın İYİ Parti İl Başkanımızın ve MHP'nin de desteği çok önemli. Kentin temel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunlar için çözüm üretilmesi noktasında birbirimizi dinleyip, birbirimizi anlayıp, iletişim kurup bunlara hep beraber çözüm üretmek durumundayız" dedi.