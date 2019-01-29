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Cumhurbaşkan Erdoğan, sinemacıları kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 17:16 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörünün temsilcilerini kabul etti.

ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörünün temsilcilerini kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Sektörden oyuncu, yapımcı ve yönetmenlerin hazır bulunduğu toplantıda, sinema sektörünün sorunlarının konuşulduğu öğrenildi. Toplantıda, Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Şahan Gökbakar, Çağrı Özeren, Yılmaz Erdoğan, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Mahsun Kırmızıgül, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren, Şükrü Erol Avcı hazır bulundu.

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