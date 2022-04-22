CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

3600 ek gösterge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra konu merakla takip eidliyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de açıklama gelmişti. Bilgin, "Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis'tir." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katıldığı iftar yemeğinde konu hakkında açıklamada bulundu. Milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı tamamlandı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Dördüncü müjdemiz lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek göstergeye alınmasıydı. Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak.

Önemi bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden halletme kararlılığımızı belirtmek istiyorum. Bilgin; "Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis'tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis'in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız. 4 grubun esas olan onlar, onların yanında bazı statüler var. Kamuda çalışan avukatlar mesela, göstergeleri 3000. Benzeri gruplar var. Statüleri itibarıyla 3000. Öğretmenlere 3600 vereceğiz. İl milli eğitim müdürü 3600. Olmaz bunu değiştirmemiz lazım. İl müftüsünü değiştirmemiz lazım. Dini görevlilere 3600 veriyorsak müftüyle farklılaştırmak lazım. Adalet duygusunu korumamız lazım.

3600 ek gösterge çalışanları çok etkilemiyor. Emeklilik konumlarında epeyce yansıyor, Emekli maaşlarına da yansıyor. 25 milyar liraya kadar yıllık maliyetleri bulunabiliyor. Bunu şimdiden telafuz etmek doğru değil. Ciddi maliyeti olduğunu belirtmek isterim.”

