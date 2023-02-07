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Cumhurbaşkanı adayı belirlenecekti! Altılı masanın merakla beklenen 13 Şubat toplantısı ertelendi

07.02.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ağlıyor. Cumhurbaşkanı seçimleri yaklaşırken altılı masanın adayı konusu merak konusuydu. Deprem nedeniyle 13 Şubat Pazartesi günü altılı masanın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak olan ve cumhurbaşkanı adayının belirleneceği toplantısının ertelendiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı adayı belirlenecekti! Altılı masanın merakla beklenen 13 Şubat toplantısı ertelendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremin ardından Türkiye yasa boğuldu. Bir hafta milli yas ile birlikte 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken altılı masanın adayı da merak konusuydu. Deprem nedeniyle altılı masadan kritik bir karar geldi.

SAADET PARTİSİ DUYURDU

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, "13 Şubat tarihli Saadet Parti'mizin ev sahipliğinde planlanan Millet İttifakı toplantısı tehir edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşülmesi bekleniyordu. (AA)

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