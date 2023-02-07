Cumhurbaşkanı adayı belirlenecekti! Altılı masanın merakla beklenen 13 Şubat toplantısı ertelendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremin ardından Türkiye yasa boğuldu. Bir hafta milli yas ile birlikte 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken altılı masanın adayı da merak konusuydu. Deprem nedeniyle altılı masadan kritik bir karar geldi.

SAADET PARTİSİ DUYURDU

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, "13 Şubat tarihli Saadet Parti'mizin ev sahipliğinde planlanan Millet İttifakı toplantısı tehir edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşülmesi bekleniyordu. (AA)

