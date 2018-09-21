Cumhurbaşkanı adayı: Ben Tanrı'nın elçisiyim

7 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi oldukça hareketli günler geçiren Brezilya'da aşırı sağcı Patriota partisinin adayı Cabo Daciolo'nun açıklamaları ve eylemleri dikkat çekiyor. İNZİVAYA ÇEKİLİP SEÇİMİN FAVORİSİ OLAN AŞIRI SAĞCI ADAY BOLSONARO İÇİN ORUÇ TUTUYOR 42 yaşındaki milliyetçi ve Evanjelik aday Daciolo seçimlere az bir süre kala 3 haftalığına bir dağa dini nitelikli bir inzivaya çekildiğini duyurdu. Kendisini 'Tanrı'nın elçisi' olarak niteleyen ve 'Brezilya Kongresi'nden Şeytan'ı kovmak istediğini' söyleyen Rio de Janeriolu Daciolo inzivası sırasında 2 hafta önce seçim kampanyası sırasında bıçaklanan diğer aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro'nun iyileşmesi için oruç tutup dua edeceğini duyurdu. Bolsonaro yolsuzluktan hapiste olan eski Brezilya Cumhurbaşkanı solcu Luiz Inacio'nun seçimden dikalifiye edilmesi sonrası bir anda kendisini seçimin favorisi olarak bulmuştu. 'TANRI NEZDİNDE ŞANSIM YÜZDE 100' Epoca dergisine konuşan Daciolo "Herkes 'Daciolo bu yarışa katıldığın için çılgın olmalısın' diyor. Halk nezdinde şansım yüzde 0.001'den az olabilir ancak Tanrı nezdinde şansım yüzde 100" ifadelerini kullandı.

Kamuoyu önüne nadiren çıkan ve Facebook'ta 264.000 takipçisi bulunan Daciolo bir keresinde Instagram'dan yaptığı açıklamada da "Ben bir siyasetçi değilim. Ben Tanrı'nın elçisiyim" demişti. DAĞIN ZİRVESİNE TIRMANMASI 8 SAAT SÜRDÜ Daciolo'nun Rio'nun batısındaki dağın zirvesine bir grup itfaiyeci ve Evanjelik bakanla yaptığı tırmanış 8 saat sürdü. 12 Eylül'de Facebook'tan açıklama yapan aşırı sağcı aday elinde Yeni Ahit'i tutup bağırarak "Cumhuriyetin bir sonraki başkanı benim" ifadelerini kullandı. Brezilya'daki siyasi elitin Masonlarla bağlantısı olduğunu iddia eden ve zengin elitlerin sistemin yozlaşmasına neden olduğunu söyleyen Daciolo suçla mücadele konusunda ise uyuşturucu kaçakçılarının İncil'i okuması tavsiyesinde bulundu. Aşırı sağcı adayın Instagram'da paylaştığı bir hamakta dinlenirkenki pozu ise tepki çekti. Yorum yapan kullanıcılardan biri "Bu adayın akli dengesi bozuk. Siyasetin bu tarz delilikle mi kazanılacağını düşünüyorsunuz?" dedi. Bir diğer kullanıcı da "Bu adamın bir siyasi platformu var mı? Sağlık, eğitim, emekliler, suç konusunda ne yapacak?" diye sordu.