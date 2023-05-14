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  4. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'payız' paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'payız' paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

14.05.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçim sonucu merakla beklenirken, adayların paylaşımları da yakından takip ediliyor. Son olarak ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sinan Oğan'ın kullandığı kelimenin anlamı merak edildi.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'payız' paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

14 Mayıs seçim sonucu merakla bekleniyor. Vatandaşlar seçim sonuçlarını anbean takip ediyor. ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'PAYIZ İS COMİNG'

Sinan Oğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Payız is coming…" ifadelerini kullandı. Oğan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

PAYIZ NE DEMEK?

Farsça kökenli olarak bilinen Payız kelimesi 'Güz' ve 'Sonbahar' anlamına geliyor.

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Sinan Oğan

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