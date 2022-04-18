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'Cumhurbaşkanı adayı tarifi' gündem olmuştu! DP Genel Başkanı Uysal'dan yeni açıklama

18.04.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı 1 saat süren toplantı sonrasında Uysal, "Cumhurbaşkanı adayı tarifinin, diğer partiler arasında rahatsızlık yarattığı" yönündeki soruya yanıt verdi.

'Cumhurbaşkanı adayı tarifi' gündem olmuştu! DP Genel Başkanı Uysal'dan yeni açıklama

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.

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"TÜM GENEL BAŞKANLARI BU HAFTA İÇERİSİNDE ZİYARET EDECEĞİZ"

Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Nisan Pazar günü altılı masa etrafında tekrar bir araya geleceklerini belirterek, şunları söyledi:

SON DAKİKA: 6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu, Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı Davutoğlu'na telefon 6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu, Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı Davutoğlu'na telefon

"Usul olduğu üzere Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak, tüm genel başkanları bu hafta içerisinde ziyaret edeceğiz. Bugün saat 3'te Sayın Karamollaoğlu'nu, yarın Sayın Babacan'ı, çarşamba günü de Sayın Akşener ve Sayın Davutoğlu'nu ziyaret edeceğiz. Hem toplantı öncesi bir gündem değerlendirmesi yapalım hem de yaşadığımız süreci değerlendirelim. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ederim. İftar sofrasında tatlı yiyerek, tatlı şeyler konuşacağımız bir toplantı olacak diye ümit ediyorum."

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MERAK EDİLEN SORUYA YANIT

"Cumhurbaşkanı adayı tarifinin, diğer partiler arasında rahatsızlık yarattığı" yönündeki sorulara Uysal, "Toplumumuzun ve milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan ötesi lafügüzaftır." karşılığını verdi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP DP Demokrat Parti

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