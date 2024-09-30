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Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına Özgür Özel'den yanıt: 'Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil'

30.09.2024 20:44
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş dün cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında 'Partim aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olurum' demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına Özgür Özel'den yanıt: 'Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, parti merkezinde görüştü. Görüşmenin ardından iki genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi-Almanya Sosyal Demokrat Partisi Siyasi İşbirliği Mutabakatı'nı imzaladı.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Özel, “Almanya ülkemiz dışında en fazla Türk kökenlinin yaşadığı ülke. Yurttaşlarımızın karşılıklı etkileşimi ülkelerimiz arasındaki etkileşime de olanak tanıyor. Türkler Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığından olumsuz yönde etkileniyorlar. Ancak Almanya'da özellikle sosyal demokrat ve sol iktidarların yıllar önce başlattığı doğru entegrasyon politikalarıyla Almanya'da bulunan Türkler bu olumsuz etkilerin minimize edildiği bir ülkede yaşıyorlar. Ve tüm Türk vatandaşlarımız Türkiye'de bir siyasi tercihleri ne olursa olsun Almanya'da geçmişteki kazanımlarının sosyal demokratların ve solcuların iktidar dönemlerinde olduğunu biliyorlar ve bunu Türkiye'de anlatıyor olmaları çok kıymetli. Bu vesileyle Almanya'da yükselen aşırı sağ tehdidini seçim sandığında bertaraf edileceğine olan inancımı da vurgulamak isterim. Almanya ve Almanya'nın iktidar partisi SPD'yle böylesine köklü ilişkilerimiz var" diye konuştu.

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'SEÇİMİ KAZANACAĞIZ'

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin soruya da cevap veren Özgür Özel, “Mansur Bey’in sorusunu ikiye ayırıyorum. Birincisi ‘Mutlaka kazacağız’, buna yürekten katılıyorum. İkincisi ‘Partim aday gösterirse’ bu da parti disiplinini vurgulaması açısından önemli. ‘CHP’nin birden fazla adayı olur mu’ gibi tartışmaların önünü kesen bir mevzu. Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır. ‘Mutlaka kazanacağız’ derken bahsettiği parti de Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Bunun dışında CHP artık aday tartışmalarını bir kenara bırakıyor. Kazanma konusunda mutabakatımız var. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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