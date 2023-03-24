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Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Üçüncü gün sayıları açıklandı!

24.03.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için üçüncü gün atılan imza sayıları belli oldu. En çok imzayı 76 bin 901'le Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce aldı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ise 69 bin 79 imzayla ikinci sırada yer aldı. Öte yandan ATA İttifakı'nın ortak adayı Sinan Oğan da 39 bin 317 imza topladı. İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Üçüncü gün sayıları açıklandı!

Türkiye kritik seçim virajına girdi. Cumhurbaşkanı adayları bir bir açıklanırken, 'Hangi lider ne kadar imza topladı?' sorusu ise merak konusuydu. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için üçüncü gün atılan imza sayıları netleşti.

EN ÇOK İMZA MUHARREM İNCE'YE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 76 bin 901 imzayla birinci sırada yer aldı. İnce'yi, 69 bin 79 imzayla Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan takip etti.

İmza sayılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muharrem İnce, "3 günde 76 bin 921 imza. Haydi arkadaşlar yarın bu işi bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Erbakan, bugün yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı yarışından çekildiğini duyurmuştu.

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İŞTE İMZA SAYILARI

24 Mart saat 20.00 itibarıyla, seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için atılan imza:

  • Muharrem İnce: 76 bin 901
  • Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 79
  • Sinan Oğan: 39 bin 317
  • Doğu Perinçek: 16 bin 192
  • Yakup Türkal: 2 bin 31
  • Erkan Trükten: 116
  • Tevfik Ahmet Özal: 807
  • İrfan Uzun: 447
  • Halil Murat Ünver: 285
  • Hilmi Özden: 225
  • Davut Turan: 92

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