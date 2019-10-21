Cumhurbaşkanı affıyla hapisten çıkan Senegalli muhalif liderden ilk açıklama

Senegal'de yolsuzluk, para aklama suçlamasıyla 2017'de tutuklanan, Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılan eski Dakar Belediye Başkanı ve muhalefet lideri Khalifa Sall, "Kimileri hapsimi kariyerimin bitiş noktası olarak görse de benim için Allah ile baş başa kaldığım andı." dedi.

Başkent Dakar'daki Reubeuss Cezaevi'nde iki buçuk yıl kaldıktan sonra siyasi rakibi olarak görülen Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından 29 Eylül'de affedilerek salıverilen Khalifa Sall, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Khalifa Sall, kendisinin ve taraftarlarının düşünceleri ile projelerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

- "Doğal kaynaklarımızı kendimiz çıkarmalıyız"

Tutukluluk süresi boyunca sevenlerinin kendisini yalnız bırakmadığını belirten Sall, "Kimileri hapsimi kariyerimin bitiş noktası olarak görse de benim için Allah ile baş başa kaldığım andı." ifadesini kullandı.

Senegal petrolünün sadece yabancılar tarafından çıkarıldığını hatırlatan muhalif lider, "Doğal kaynaklarımızı kendi araçlarımızla kendimiz çıkarma yöntemleri bulmalıyız. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.