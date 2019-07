Cumhurbaşkanı Akıncı, Barış Harekâtı’nın 45’inci yıl kutlamalarında konuştu

Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Rum tarafı artık karar vermelidir. Her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları, aynı zamanda yetkiyi ve zenginlikleri paylaşacakları, makul bir çözümü içine sindirebilecek mi? Yoksa adanın kalıcı olarak bölünmüşlüğünü tescil etmek mi istiyor?” dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende konuştu. Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı konuşmasında, “Barış, adalet, huzur, istikrar, gelişme ve refah olsun istiyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil, tüm ada ve bölge halkları için de istiyoruz” dedi. Akıncı, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yatakları nedeniyle durumun gergin bir hal aldığını, tırmanmakta olan durumu dikkate alarak ve iş birliği yoluyla çözüme giden süreci kısaltmak amacıyla Rum liderliğine bir öneride bulunduğunu ifade etti. Akıncı, Rum tarafına bir öneri sunduğunu ve önerinin özünün; “tek yanlı girişimlerden kaçınarak birlikte davranmayı öngörmek” olduğunu kaydetti. Akıncı doğal kaynakların ortak zenginlik olduğunu kaydederek, “Mademki bu kaynakların ortak zenginliğimiz olduğu kabul ediliyor, o halde bunları değerlendirmek için ortak bir komite kuralım ve bu konuları orada kararlaştıralım önerisinde bulunduk” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderliğinin bu öneriyi reddettiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek uluslararası tanınmış sahip kimliğini istismar ederek, eşitliğe ve ortaklaşmaya yanaşmadıklarını belirtti ve “Bu durumda bize ve Türkiye’ye de Rumların tek yanlı girişimlerini dengeleyecek benzeri davranışlar sergilemekten başka seçenek bırakmıyorlar” ifadelerini kullandı. Konuşmasında şehitleri rahmetle anıp, gazileri saygı ile selamlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, diplomatik kanalları sonuna kadar kullanacaklarını ifade ederek, farklı ortamlarda farklı söylemler döneminin artık bitmesi gerektiğini belirtti.

“Rum tarafı artık karar vermelidir” Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bizim istikrarlı duruşumuz karşısında Rum liderliğinin yalpalamaları daha nereye kadar sürecektir? Rum tarafı artık karar vermelidir. Her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları, aynı zamanda yetkiyi ve zenginlikleri paylaşacakları, makul bir çözümü içine sindirebilecek mi? Yoksa adanın kalıcı olarak bölünmüşlüğünü tescil etmek mi istiyor?” diye sordu.

“Türkiye’nin demokrasi ve ekonomisinin her alanda gelişmesi en büyük arzumuz”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak ve tüm kurumlarıyla darbe gecesi yaşanırken Türkiye’de sivil yönetimden ve demokrasiden yana açık tavır aldığını anımsattı ve “Bugün de en büyük arzumuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasisi ve ekonomisi ile her alanda gelişmesi ve halkının en müreffeh noktaya ulaşmasıdır” dedi.

Kıbrıs’ta 15 Temmuz darbesi amacına ulaşabilseydi, adanın Yunanistan’a bağlanacağının çok açık bir gerçek olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, 20 Temmuz günü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıslı Türk Mücahitlerle birlikte gerçekleştirdikleri harekâtın, Enosis’i engellediğini ve iki kesimli, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek yeni bir alt yapı oluşturduğunu kaydetti.

Yıllardır var olan bu alt yapı üzerinde bir gelecek inşası için uğraş içinde olunduğunu belirten Akıncı, 2004 referandumu ve 2017 Crans Montana konferansında çözüme ulaşmak açısından yakınlaşılan dönemler olduğunu hatırlattı. Akıncı, “Ne var ki her iki durumda da sonuca ulaşılamamıştır. Rum liderliğinin olumsuz tavırları buna olanak vermemiştir” dedi.