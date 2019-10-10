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Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 13:12 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York sonrası Kıbrıs konusundaki gelişmelere ilişkin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti yetkililerini bilgilendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York sonrası Kıbrıs konusundaki gelişmelere ilişkin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti yetkililerini bilgilendirdi. Cumhurbaşkanlığı’nda 45 dakika süren toplantı sonrasında basına açıklama yapılmadı. Toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş katıldı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde 23 Eylül’de gittiği New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’le referans kavramlarının oluşturulması çalışmalarıyla ilgili görüşmüş, New York’ta bulunduğu sürede bazı temaslarda bulunmuştu.

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