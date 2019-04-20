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Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Rum lidere tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir olumlu oy ilkesini şeytanlaştırmaya devam ettiğini belirtti.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir olumlu oy ilkesini şeytanlaştırmaya devam ettiğini belirtti.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e tepki gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:
“Kıbrıslı Rum Lider Sayın Anastasiadis bir olumlu oy ilkesini şeytanlaştırmaya devam ediyor. Kamuoyu önünde kendisine sormak istiyorum: Madem ki bu kadar karşıydınız, niye daha önce kabul ettiniz? Bu tavrınızla geçmiş mutabakatları tartışmaya açtığınızın farkında mısınız? Geçmiş mutabakatlar da zemin olmaktan çıkacaksa, başlangıç noktası nasıl bulunacak? Bir olumlu oyu Kıbrıslı Türkler için hayati olan konularda kabul ettiğinizi son zamanlarda işitir olduk. Eskiden böyle bir söylem yoktu. Hayati konu sizce nedir? Daha önce yaptığınız açıklamalardan ’’East Med’’ enerji politikalarını Kıbrıslı Türkler için hayati olarak nitelendirmediğinizi anladık. 26 Şubat’taki son buluşmamızda Federal Bütçe konusunu da aynı şekilde gördüğünüzü bana söylediniz.
Peki lütfen söyler misiniz, sizce Kıbrıslı Türkler için federal yapıda hayati olarak gördüğünüz ve bizim için olumlu oy hakkını ‘lütfettiğiniz’ hangi konular var? Somut cevabınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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