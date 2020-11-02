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Cumhurbaşkanı Aliyev: "Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı’da 8 köy daha kurtarıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:44 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zengilan, Cebrail ve Gubadlı’da 8 köyün daha Ermenistan işgalden kurtarıldığını duyurdu.Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zengilan, Cebrail ve Gubadlı’da 8 köyün daha Ermenistan işgalden kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, Cebrayıl’da 3, Gubadlı’da 3, Zengilan’da 2 köyü daha işgalden kurtardı. Resmi Twitter hesabı üzerinden 8 köyün daha kurtarıldığınu duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan ordusu Cebrayıl’da Çaprand, Hacı İsaqlı, Goşa Bulag, Zengilan’da Dere Giletağ, Büyük Giletağ, Gubadlı’da İşıglı, Muradhanlı, Milanlı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!" ifadelerini kullandı.

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