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Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Prof.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki eğitim ve kültürel ilişkiler ele alındı. Aliyev, Selçuk’un Bakü ziyaretinin ülkeler arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Bakan Selçuk, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov’la görüşecek ve 13. Azerbaycan Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarı’na katılacak
Bakü Türk Anadolu Lisesi Robotik Montaj ve Kodlama ile Akıl-Zeka Oyunları Sınıflarının açılış törenine katılacak Selçuk, Türk ve Azerbaycanlı üniversite rektörleriyle de bir araya gelecek.

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