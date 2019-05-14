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Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 04:20 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bulunan 4 isim görevden alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bulunan 4 isim görevden alındı. Kararda, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Ali Yıldız’ın görevlerinden alındığı yer aldı.
Atama kararı, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi gereğince alındı.

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