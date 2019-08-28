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Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 05:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Generallerin atanmalarına ilişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Tümgeneral Erhan Uzun 6’ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığına, Tümgeneral Ahmet Kurumahmut 4’üncü Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Tevfik Algan 5’inci Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Muammer Alper 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığına, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk 52’nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına ve Tuğgeneral İbrahim Dülger Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Generallerin atanmalarına ilişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Tümgeneral Erhan Uzun 6’ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığına, Tümgeneral Ahmet Kurumahmut 4’üncü Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Tevfik Algan 5’inci Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Muammer Alper 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığına, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk 52’nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına ve Tuğgeneral İbrahim Dülger Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atandı.

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