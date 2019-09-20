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Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alınarak yerine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun atandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 04:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alınarak yerine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun atandı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alınarak yerine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun atandı.

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