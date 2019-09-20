Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alınarak yerine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun atandı.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Atama Karar\u0131na g\u00f6re, T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar\u0131 \u0130\u015fletmesi Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130sa Apayd\u0131n g\u00f6revinden al\u0131narak yerine ayn\u0131 yer Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ali \u0130hsan Uygun atand\u0131.PARTNERT\u00fcm gece ac\u0131 \u00e7ekti, nedenini foto\u011frafa bak\u0131nca anlad\u0131SON DAK\u0130KA! 49 ilin emniyet m\u00fcd\u00fcr\u00fc de\u011fi\u015ftiDaireden gelen k\u00f6t\u00fc kokular deh\u015feti ortaya \u00e7\u0131kard\u0131!
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