Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan birinci Hukuk Müşavirliğine, Serdar Ceylan atandı.

Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp üyeliğine İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora Özdemir getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Feyzullah Dereci, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Aslan Yıldız, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Salih Başparmak, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsa Yazıcı, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulsamet Eren, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman Tatlısu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdurrahman Şahin, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yunus Öztürk, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Emrullah Güler ve Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulselam Er'in atamaları yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında, Strateji Geliştirme Başkanı İsmail Demirel görevinden alınırken, açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Alper Özkan atandı.