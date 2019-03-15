HABER

Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete’de

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 04:26 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) hakkında atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş olan Genel Müdür Yardımcılığı koltuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İhsan Uygun layık görüldü.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Öte yandan, DHMİ Genel Müdürlüğü’nün Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Gökhan Evren ve Mehmet Ateş atandı.Gazetede yayımlanan görevden alma kararında ise Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi uyarınca görevden alındı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) hakkında atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş olan Genel Müdür Yardımcılığı koltuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İhsan Uygun layık görüldü.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Öte yandan, DHMİ Genel Müdürlüğü’nün Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Gökhan Evren ve Mehmet Ateş atandı.
Gazetede yayımlanan görevden alma kararında ise Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi uyarınca görevden alındı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Üniversiteli İrem Su’nun cenazesi memleketine uğurlandıÜniversiteli İrem Su’nun cenazesi memleketine uğurlandı
D100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 ağır yaralıD100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Gerçek dışı bilgi içeriyor

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Gerçek dışı bilgi içeriyor

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.