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Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 04:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla iki bakanlığa bakan yardımcısı atanmasına ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı atanmasına ilişkin karar yer aldı.Karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Özgül Özkan Yavuz ile Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serdar Çam atandı.Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla iki bakanlığa bakan yardımcısı atanmasına ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı atanmasına ilişkin karar yer aldı.
Karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Özgül Özkan Yavuz ile Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serdar Çam atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince atandı.

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