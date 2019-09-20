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Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 07:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına Adil Karaismailoğlu getirilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak görevinden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına Adil Karaismailoğlu getirilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak görevinden alındı. Çıtak’dan boşalan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne Yalçın Eyigün’ün uygun görüldü.
Egemen Bağış büyükelçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı.
Kararda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı.
Görevden alınan söz konusu isimlerin yerine, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atanırken ayrıca, TCDD Genel Müdür Yardımcılığına Öner Özgür, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına ise Yunus Emre Ayözen atandı.
Karara göre, Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Recep Kemal Akyürek, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine Mehmet Hakan Dursun, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fehmi Rasim Çelik uygun görüldü.

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