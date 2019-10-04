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Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 07:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Yılmaz Çolak atandı.
Ayrıca karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları İlker Karakaş, Derya Topuksak, Elif Türk Güneş, Furkan Yılmaz, Gökhan Akyol, Gökhan Kıraç, Muammer Akın, Mustafa Orkun Çelik, Nefiset Akkaya, Recep Güner, Rıza Harun Özer, Umut Akın ve Yaşar Ertan’ın atanmasına karar verildi.

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