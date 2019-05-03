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Cumhurbaşkanı Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 07:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine, Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar, Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek atandı.Kararın devamında, Diyanet İşleri Başkanlığında, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen görevden alınarak yerine Veysel Işıldar atandı.Ayrıca, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Uygun ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Kemal Yüksek atandı.Yayımlanan karara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere ise Faruk Düzcan, Muzaffer Barış Morgül ve Salih Kılıç isimleri uygun görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine, Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar, Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek atandı.
Kararın devamında, Diyanet İşleri Başkanlığında, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen görevden alınarak yerine Veysel Işıldar atandı.
Ayrıca, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Uygun ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Kemal Yüksek atandı.
Yayımlanan karara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere ise Faruk Düzcan, Muzaffer Barış Morgül ve Salih Kılıç isimleri uygun görüldü. Atama ve Görevden Alma Kararları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapılmıştır.
Fahrettin Altun Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bir başka atama kararına göre ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına, İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı. Kararda şu ifadeler yer aldı, “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına, 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın 5 inci maddesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğünün 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun atanmıştır”

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