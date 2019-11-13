HABER

Cumhurbaşkanı Avn'dan göstericilere "beğenmiyorsanız gidin" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 03:00 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: - "Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler. Benim geçmişime bir baksınlar, beni beğeniyorlarsa yanımda dursunlar, aksi takdirde ben gideceğim"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 17 Ekim'den bu yana sokaklarda olan göstericilere hitaben, "Yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yerel bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Avn, sokaktaki göstericilere seslenerek, "Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler. Benim geçmişime bir baksınlar, beni beğeniyorlarsa yanımda dursunlar, aksi takdirde ben gideceğim." diye konuştu.

Teknokrat hükümetin ülke siyasetini yönetmesinin mümkün olmadığını belirten Avn, şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümet teknosiyasi hükümet olmayacaksa siyasi bir dayanağı olamaz. Çünkü hükümetin halkı temsil sıfatını haiz olması gerekir. O zaman da bakanlara gitmek gerekir. Bu bakanlar eski hükümetten olabilir de olmayabilir de. Benim kanaatimce parlamento içinden olmamaları daha iyi olur. Hükümetin şeklini ben belirleyemem ancak isteğim bu yönde."

- Hariri başbakanlık konusunda tereddütlü

İstifa eden Başbakan Saad el-Hariri'ye hükümeti kurma görevinin verilip verilmeyeceğiyle ilgili Avn, "Hariri'nin başbakan olmasına engel olan kişisel sebepleri var. Ben de bu konudaki istişareler tamamlanmadan onun başbakan olup olmayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Hariri başbakan olma konusunda tereddütlü ve bana henüz bir cevap vermediği için bu tereddüdün devam edip etmediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Avn, kurulacak hükümetin yolsuzlukla mücadele etme gücüne sahip ve ekonomik plan çerçevesinde hareket eden bir hükümet olması gerektiğini vurguladı.

- Gösteriler ekonomiden siyasete evrildi

Gösterilerin öncelikle ekonomik taleplerle başladığına, sonrasında siyasi taleplerin dillendirildiğine dikkati çeken Avn, hükümet ile halk arasında güvensizlik oluştuğu zaman halkın yönetimin değişmesini istemesinin tabii olduğunu dile getirdi.

Göstericilerin haklı talepleri olduğuna ve kendisinin de bu talepleri desteklediğine değinen Avn, "Göstericilere, 3 kere, reformlar için birlikte çalışma çağrısı yaptım. Onlardan bana yardımcı olmaları için meydanlarda kalmalarını istedim ancak bir karşılık alamadım." dedi.

Avn, devletin inşası için "yolsuzlukla mücadele, ekonominin iyileştirilmesi ve sivil devletin inşası" çerçevesinde çalışmak gerektiğini vurguladı.

Hizbullah’ı savunan Avn, ülkenin üçte birini oluşturan bir partiyi kimsenin dışlayamayacağını belirtti.

- Cumhurbaşkanlığından düzeltme

Avn'ın konuşmasında, "Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." ifadesini kullanmasının ardından, göstericiler Beyrut ve bazı illerde yolları kapattı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu cümlenin "Eğer göstericiler içinde diyaloğa katılacak kimse yoksa gitsinler, çünkü bu şekilde yönetime gelemezler." manasında kullanıldığı kaydedildi.

PARTNER Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta
ABD'li Senatörlerden 'Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri' TasarısıABD'li Senatörlerden 'Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri' Tasarısı
Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan mişel avn

En Çok Okunan Haberler

İsrail'de Türkiye anketi! Çarpıcı sonuçlar

İsrail'de Türkiye anketi! Çarpıcı sonuçlar

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni mi?

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

Trump açıkladı: Nerede olduğunu biliyoruz

Trump açıkladı: Nerede olduğunu biliyoruz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya'da Jeanine Anez kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Çanakkale’de tarihi eser operasyonu! Çok sayıda sikke ele geçirildi!

Çanakkale’de tarihi eser operasyonu! Çok sayıda sikke ele geçirildi!

Küçükçekmece'de hastane karıştı! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdılar!

Hastane karıştı! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdılar!

Ankara’da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ABD'nin başkenti Washington'a indi

Erdoğan kritik görüşme için ABD'de!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.