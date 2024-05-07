Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'ndan dikkat çeken çıkış! Selvi ve Namık Tan'a gönderme geldi: 'Kısaca mandacı bir yönetim istiyorsunuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel'in görüşmesinde yer alan eski büyükelçi Namık Tan, dün X hesabından 'Bir Pazartesi Notu' başlığıyla yazı paylaştı. Namık Tan, açık bir şekilde AK Parti ile MHP koalisyonunu eleştirirken bu koalisyonu Cumhuriyete ihanetle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ise bu yazıya 'Bir Salı Notu' başlıklı yazıyla yanıt verdi.

'TERÖRİSTAN KURULMASINA TARAFTARIZ DERSENİZ DERDİNİZ ANLAŞILIR'

'O kadar uzun cümleler kurmaya gerek kalmadan kısaca mandacı bir yönetim istiyoruz,Türkiye’nin bölünme projesini onaylıyoruz,neo liberal politikalar ile sosyal devlet yapısını bitirmek istiyoruz,küreselcilerin doğal aile yapısını bozma planlarını destekliyoruz,teröristan kurulmasına taraftarız,eski vesayetçi yapıları tekrar ihya edeceğiz,laiklik üzerinden milletin değerleri ile kavga edeceğiz derseniz gerçek niyetiniz tam olarak anlaşılır.'

Bir Salı Notu



O kadar uzun cümleler kurmaya gerek kalmadan kısaca mandacı bir yönetim istiyoruz,Türkiye’nin bölünme projesini onaylıyoruz,neo liberal politikalar ile sosyal devlet yapısını bitirmek istiyoruz,küreselcilerin doğal aile yapısını bozma planlarını… — Ahmet Selim Köroğlu (@aselimkoroglu) May 7, 2024

NAMIK TAN NE DEMİŞTİ?

2010 ile 2014 seneleri arasında Türkiye'nin ABD büyükelçiliği görevini yürüten Namık Tan, 'CHP olarak biz Gezi Davası’nda da, Kobani Davası’nda da, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasında da, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve seçmenin iradesine saygı duyulmasında da, sansüre karşı da, yolsuzluğa karşı da, eğitimde akıldan, bilimden, laiklikten uzaklaşma girişimlerine karşı da külhanbeyi üsluplu kahvehane filozoflarına asla boyun eğmeyeceğiz.' demişti.

Nitekim, AKP-MHP koalisyonu, AYM ve AİHM kararlarını uygulamayıp, anayasayı askıya alarak cumhuriyete ihanet ediyor. İlginçtir, SSCB’de Stalin’in ölümüyle meydana çıkmaya başlayan rejim muhalifleri de mevcut anayasanın uygulanmasını, en azından orada yazılı haklarının… — Namık Tan (@NamikTan) May 6, 2024







