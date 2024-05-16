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  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu’ndan Kobani Davası yorumu: 'Benim tarafım Şehit Yasin Börü’nün tarafıdır'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu’ndan Kobani Davası yorumu: 'Benim tarafım Şehit Yasin Börü’nün tarafıdır'

16.05.2024 23:07
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Kobani davası bugün görüldü. Kararlar açıklandı. Selahaddin Demirtaş, Ahmet Türk’ün de aralarında bulunduğu isimlerin aldığı hapis cezaları da belli oldu. Beştepe’den ilk yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu’ndan Kobani Davası yorumu: 'Benim tarafım Şehit Yasin Börü’nün tarafıdır'

6-8 Ekim davalarında Selahattin Demirtaş’a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a 30 yıl, Ahmet Türk’e ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk hakkında beraat kararı verildi. Ayla Akat Ata tahliye edildi. Aynur Aşan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sırrı Süreyya Önder'in beraatine karar verildi.

DEMİRTAŞ’A 42 SENE HAPİS CEZASI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, 16 yaşındayken kurban eti dağıtırken PKKlı teröristler tarafından katledilen Yasin Börü’nün fotoğrafını paylaşarak ‘Benim tarafım Yasin Börü’ dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Kobani olayları
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