Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu’ndan Kobani Davası yorumu: 'Benim tarafım Şehit Yasin Börü’nün tarafıdır'

6-8 Ekim davalarında Selahattin Demirtaş’a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a 30 yıl, Ahmet Türk’e ise 10 yıl hapis cezası verildi.
Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk hakkında beraat kararı verildi. Ayla Akat Ata tahliye edildi. Aynur Aşan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sırrı Süreyya Önder'in beraatine karar verildi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, 16 yaşındayken kurban eti dağıtırken PKKlı teröristler tarafından katledilen Yasin Börü’nün fotoğrafını paylaşarak ‘Benim tarafım Yasin Börü’ dedi.
Benim tarafım şehit— Ahmet Selim Köroğlu (@aselimkoroglu) May 16, 2024
Yasin Börü’nün tarafıdır. pic.twitter.com/BaIsuMbLNR