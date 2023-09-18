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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış canlı yayında "Yeni anayasanın ismi ne olacak?" sorusuna yanıt verdi! 'Yıl' detayı...

18.09.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, canlı yayında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin son durumu aktardı. Akış, yeni anayasanın isminin ne olacağıyla ilgili soruya da yanıt verdi. İşte yeni anayasadaki o yıl detayı ve tüm ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış canlı yayında "Yeni anayasanın ismi ne olacak?" sorusuna yanıt verdi! 'Yıl' detayı...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akış, yeni anayasa ile ilgili sorulara da yanıt verdi ve merak edilenleri cevapladı.

YENİ ANAYASANIN İSMİ 2023 MÜ OLACAK?

Yeni anayasanın ismine ilişkin konuşan Akış, "Genelde anayasalar çıkarıldıkları yılın adını alıyorlar. Doktrinde uygulamada böyle. Ama hani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındayız. Yeni bir yüzyıl inşa etmek istiyoruz. O yeni yüzyılı da o yüzyılın mukaddimesi dediğimiz bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz. Bir sembolizm olarak da onun ismi 2023 anayasası herhalde olabilir. Buna da her kesimin kabul edeceği bir husus olur diye düşünüyorum" dedi.

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"İNANILMAZ BİR BİRİKİM VAR"

Süreç ile ilgili bilgi veren Mustafa Akış, "Anayasa çalışması için elimizde inanılmaz bir birikim var. Bizim 20 yıl boyunca getirdiğimiz bir anayasal süreç var. Çok teferruatlı çalışmalar var. Detayları konusunda konuşulmamış bir şey yok. Bir masanın etrafına gelinip, bunun icraata dönüşmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

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"HERKES KENDİ DEMOKRATİK SÜREÇLERİNE BAKMALI"

Yeni anayasaya ilişkin eleştirilere yanıt veren Akış, "Yamalı poğaçayı bir açmak lazım. 1982 Anayasası 172 madde. Bunu 1987’de başlamışız 30 yılda 19 kez değiştirmişiz. 58 maddesine dokunmamışız. 96 maddesini 184 defa değiştirmişiz. 41 yaşındaki bir anayasada 3’te 1’i ayakta kalmış paradigmadan bahsediyoruz. Bu bizi ister istemez yeni bir anayasaya itiyor. Anayasamızda serseri diye bir kavram var. Bunun sadece dilini değişme bence uzlaşma açısından çok kıymetli." şeklinde konuştu.

"DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKEN PARADİGMALAR VAR"

Anayasadaki sıkıntıların uygulamadan kaynaklı olduğu yönündeki iddialarla ilgili konuşan Akış, "Biz istiyoruz ki yeni yüzyılda millete ait, onların temek hak ve özgürlüklerini koruyan bir anayasa olsun. Asıl düzenlenmesi gereken temel, hak ve özgürlüklerdir. Biz bunu öncelikli düşünmeliyiz. Bu bile anayasada bir eksiklik. Şu an hak ve ödevler yazıyor. Bunun çok değiştirmemiz gereken paradigmalar var." dedi.

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