HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, Kılıçdaroğlu'nun seçim akşamı paylaştığı tweetin saatine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, Kılıçdaroğlu'nun seçim akşamı paylaştığı tweetin saatine dikkat çekti

16.05.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs akşamı saat 19.53'te "öndeyiz." şeklindeki sosyal medya paylaşımına ilişkin ANKA Haber Ajansının verilerine işaret ederek, "Aslında Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabloda 7 puan geride olmasına rağmen açık açık yalan söylemekten çekinmediği net bir şekilde görülüyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, Kılıçdaroğlu'nun seçim akşamı paylaştığı tweetin saatine dikkat çekti

14 Mayıs seçimleri bitti ancak seçim gecesi tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs seçim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

aaaaBaşlıksız-1 sarı şerit

"MİLLETE YALAN SÖYLEYENDEN..."

ANKA Haber Ajansı'nın saniye saniye hangi veriyi abonelerine aktardığını paylaştığını ve bu sayede CHP Genel Merkezi'nde o saatlerde neler olduğunun görülebildiğini belirten Akış, paylaşımında şunları kaydetti:

FwPX9ksXoAAknuC

"Buna göre Kılıçdaroğlu'nun 'öndeyiz' diyerek tweet attığı saat 19.53'te ANKA Haber Ajansına göre, Kemal Kılıçdaroğlu:43,99 Recep Tayyip Erdoğan: 50,65. Aslında Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabloda 7 puan geride olmasına rağmen açık açık yalan söylemekten çekinmediği net bir şekilde görülüyor. Milletine yalan söyleyenden Cumhurbaşkanı olmaz."

Mustafa Akış, ANKA Haber Ajansının seçim gecesi abonelerine servis ettiği verileri içeren tablonun yer aldığı tweeti de paylaştı.

KK

Akış, paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs saat 19.53'te sosyal medyadan yaptığı "öndeyiz" şeklindeki açıklamasını da ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu tweetine yaklaşık 200 bin retweet ile 90 milyondan fazla görüntüleme gelmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı: Yarın artık yokum, ne yapacağımı bilmiyorum henüzFatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı: Yarın artık yokum, ne yapacağımı bilmiyorum henüz
Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!
Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akış

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ve CHP'de o karara itiraz!

AK Parti ve CHP'de o karara itiraz!

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

Cumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 program

Cumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 program

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na davet! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..."

Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na davet! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..."

Kuyumculardan gram altın için yorum

Kuyumculardan gram altın için yorum

İlginizi Çekebilir

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.