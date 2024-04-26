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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: 'BM iflas etti, Dünya Adalet Teşkilatı kurulmalı'

26.04.2024 20:39
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, BM'nin iflas ettiğini ifade ederek "Dünya Adalet Teşkilatı"nın kurulması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: 'BM iflas etti, Dünya Adalet Teşkilatı kurulmalı'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "BM’nin iflasının ilanıyla BM üyesi ülkelere BM sözleşmesinden ayrılmaları ve “Dünya Adalet Teşkilatı”nı kurmak için bir araya gelmeleri çağrısı da yapılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Uçum paylaşımında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca “Dünya Beşten Büyüktür”, “Adil Bir Dünya Mümkündür” dedi. İnsanlığa bir kurtuluş yolu gösterdi. Bunun için; Birleşmiş Milletler yeniden yapılansın, veto hakkı kalksın diye defalarca çağrıda bulundu. Ne kadar haklı olduğu çok acı bir şekilde Gazze olayında bir kez daha kanıtlandı.

Aslında Birleşmiş Milletler Örgütü “dünyanın bir küresel teşkilatı var başka seçenek aramaya gerek yok” diye başta Abd olmak üzere emperyalist güçler tarafından ayakta tutulmaya çalışılan paravan yapıdan başka bir şey değildir.

Bu nedenle BM insanlığın hak, adalet ve barış ihtiyacını karşılamak bakımından son derece etkisiz bir örgüttür. Etkisizlik bir yana küresel emperyalizmin her türlü adaletsizliğini, sömürüsünü, saldırganlığını ve zulmünü perdeleyen zaman zaman da bu alçaklıkta alet olarak kullanılan bir örgüttür.

Bu göstermelik örgüt 7 Ekim 2023’le birlikte iflas sürecine girmiş ve aradan geçen bu sürede iflas etmiştir. İsrail’in soykırımına, gözü dönmüş caniliğine, vahşetine, zulmüne, insanlıktan çıkmış saldırganlığına en ufak bir tedbir bile alamayan BM artık iflas etmiştir. İnsanlığın en büyük vicdan testlerinden biri olan Filistin davasına kör ve dilsiz kalan, zulüm altındaki Gazze’yi ve Filistin Halkını adeta görmezden gelen BM iflas etmiştir.

Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılanamayacağı artık maruf ve meşhur bir vakıadır. İflas eden BM’nin ihya edilmesi artık mümkün değildir.

Bu iflasın bütün dünyaya ilan edilmesinin vakti gelmiştir.

Nasıl ki Milletler Cemiyeti ilk misyonu olarak vazedilen “Uluslararası Barışı Koruma” fonksiyonunu yerine getiremediği için 1946’da kendini feshettiyse BM de ilk misyonu olarak kabul edilen “adalet ve güvenliği” tesis edemediği ve koruyamadığı için fiilen hükümden düşmüştür. Bugün yapılacak şey bu fiili hükümsüzlüğü resmen ilan ve gereğini eda etmektir.

Bunun için BM’nin iflasının ilanıyla BM üyesi ülkelere BM sözleşmesinden ayrılmaları ve “Dünya Adalet Teşkilatı”nı kurmak için bir araya gelmeleri çağrısı da yapılmalıdır.

Açık olan şudur; insanlık böylesi radikal kararlar almadan adil bir dünya düzenine kavuşmak için adım atamayacak.

Bu süreçte anti-emperyalist tavırdaki Milli Devletlerin birlikte hareket etmesi son derece önemlidir.

Dünya seviyesinde adil bir düzen için devrimci bir süreç başlatacak en önemli ülkelerden biri Türkiye ve en kararlı lider ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olur.

Kahrolsun Küresel Emperyalizm!

Hedef Adil Bir Dünya!"


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