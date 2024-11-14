Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum canlı yayında yanıtladı: Adalet Bakanı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Ekol TV'de yayınlanan Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum’un konuğu oldu. Uçum canlı yayında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“KAVRAMLARI BAĞLAMINA GÖRE KULLANIRIM”

Uçum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kavramları bağlamına göre kullanırım. Atatürk, Türk milletini nasıl tarif eder? ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir’ diye tarif eder. Bunun derin bir anlamı var. Konuyu siyaset teorisi açısından ele alırsanız siyaset teorisinin ana öznesi, kitle öznesi halktır. Temsili demokrasiyi halkın vekalet yoluyla devleti yönetmesi olarak tarif edersiniz. Demokrasi siyasal sistemin işleyiş ilkesidir. Oradaki özne halktır. Demokrasi ilişkisini kurduğunuzda halk kavramını kullanırsınız. Demokrasinin esası ne seçim. Seçimleri kim yapar? Seçmen. Dolayısıyla halk ve seçmen ikilisini siyaset teorisi açısından kullanırsınız” ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ KAVRAMI, TÜRKİYE TOPLUMUNU VE TÜRKİYE HALKINI KAPSAYAN BİR KAVRAMDIR"

"Toplum açısından neyi kullanırsınız? Toplumsal kesimler, toplumsal eğilimler, toplumsal gruplar, toplumun yönelimleri vardır. Burada da toplum birey ilişkisini kullanırsınız. Konu devlet ve Anayasa teorisi olunca neyi kullanırsınız? Orada da millet vatandaş ikilisini kullanırsınız. Ele aldığınız bağlama göre halk-seçmen, toplum-birey, vatandaş-millet ikilileri kullanılır. Uygulamada ne denir? Bazen Türk; Türkiye toplumu, Türk milleti yerine kullanılır. Bazen Türkiye halkı; Türk milleti yerine kullanılır. Bazen Türk milleti; toplumun ve halkın yerine kullanılır. Fakat altını çizerek söylüyorum bizde Türk toplumu ve Türk halkı kavramını kullananlar da bunu bir etnisiteye dayandırarak kullanmazlar. Türk milleti kavramı, Türkiye toplumunu ve Türkiye halkını kapsayan bir kavramdır. Bunu unutmayalım” diye konuştu.

"İLK 3 MADDE TARTIŞILAMAZ"

"İlk 3 madde tartışılamaz. İlk 3 maddede devletin şekli Cumhuriyet diyoruz. Cumhuriyet'i mi tartışmaya açacaksınız? Hukuk devleti diyoruz, laiklik diyoruz, sosyal devlet, bayrak, üniter yapı, Türkçe diyoruz. Bunları mı tartışmaya açacaksınız? Bu zaten bir devlet tanımı bütünlüktür. Değiştirilmezlik ilkesi ilk kez ürettiğimiz bir ilke değil. İlk 3 maddenin esasları ve 4. madde zaten bir güvence maddesidir."

"KÜRT SORUNUNDAN KASIT YETKİ DEVRİ MİDİR?"

"Kürt sorunundan kasıt yetki devri midir? Bu sorulara cevap verin. Türkiye’de Kürtlerin kendilerine ait devleti, milleti, ülkesi olması, dillerini kullanmaları, siyasi propaganda, siyasi faaliyetleri yapmaları konusunda bir sorunları yok. Devlet kaynaklarından pay alma konusunda bir sorunları yok. Eğer birtakım sorunlar yaşanıyorsa o sorunları tarif etsinler ortaya koysunlar. Sadece Kürtlerin sorunu olmadığını ben kanıtlarım"

“ORTAKLAŞTIĞIMIZ SORUNLARI KİMLİK SİYASETİ SORUNUNA DÖNÜŞTÜRÜRSENİZ BU TÜRKİYE KARŞITLIĞIDIR”

"Kaynakların adil dağılımında ortaya çıkan sorunlar, kamu görevlerinde liyakate dayalı görev almak ile ilgili sorunlar… Ne sorun tarif ederlerse etsinler bu sorunlar Türkiye’de yaşayan her etnik kesimin, her insanın sorunu. Ortaklaştığımız sorunları belli bir grubun kimliği üzerinden bir kimlik siyaseti sorununa dönüştürürseniz bu Türkiye karşıtlığıdır"

ADALET BAKANI OLACAK MI?

Candaş Tolga Işık'ın "Sizin Adalet Bakanı olacağınız yönünde iddialar var' sözlerinin üzerine Uçum "Hayır böyle bir şey yok. Ben bu istişari görevimden, danışmanlık görevimden, kuruldaki görevimden son derece memnunum. Fikri asistan olmaktan son derece memnunum. İcracı işleri çok iyi yapmakta olan arkadaşlarımız var. Asla o icracı işlere karışmak istemem. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü sürece ben bu görevlerimden memnunum. Sayın Cumhurbaşkanım benim ne yapacağımı ne yapamayacağımı bilir." şeklinde konuştu.