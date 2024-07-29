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  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Soykırımcı İsrail'e yanıt geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzanan diller kopacak, katliamların hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Soykırımcı İsrail'e yanıt geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzanan diller kopacak, katliamların hesabı sorulacak

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.07.2024 14:34
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Dünyadaki küresel güçlerin desteğiyle Gazze'de çocuk, kadın demeden katliama devam eden İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saddam'a benzeterek küstah bir paylaşımda bulunmuştu. Türkiye'den bu paylaşıma tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bu paylaşım sonrası 'Katliamların, soykırımların hesabı sorulacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Soykırımcı İsrail'e yanıt geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzanan diller kopacak, katliamların hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'e adeta öfke kustu. Gazze'de hiçbir insani değere saygı göstermeksizin katliamlarına devam eden İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın skandal Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı sonrası Uçum'dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un bahse konu paylaşımı şu şekilde:

"O DİLLERİN KOPACAĞI, SOYKIRIMIN HESABININ SORULACAĞI GÜNLER DE GELECEK"

"Soykırımcılar, eli kanlı katiller akıbetlerinin ne olacağının derdine düşsünler, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan dillerini uzak tutsunlar. O dillerin kopacağı, katliamların ve soykırımın hesabının sorulacağı günler de gelecek. Bu sadece bir zaman ve sabır meselesidir. Filistin elbet özgür olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca “Dünya Beşten Büyüktür”, “Adil Bir Dünya Mümkündür” dedi. İnsanlığa bir kurtuluş yolu gösterdi. Bunun için; Birleşmiş Milletler yeniden yapılansın, veto hakkı kalksın diye defalarca çağrıda bulundu. Ne kadar haklı olduğu çok acı bir şekilde Gazze olayında bir kez daha kanıtlandı.

"SALDIRILARIN SEBEBİ BELLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’yi kendi projelerinin önünde en büyük engel olarak görenlerin çirkin ve bayağı saldırılarının sebebi belli.

"TÜRKİYE VE ERDOĞAN OLDUĞU SÜRECE SOYKIRIMCI KATİL İSRAİL HEP ENGELLERLE KARŞILAŞACAK"

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu sürece, dirayet gösterdikçe, insanlığa umut verdikçe küresel emperyalizmin planları, soykırımcı katil İsrail yönetiminin projeleri hep büyük engellerle karşılaşacak hep akim kalacak. Bunu bildikleri için en fazla hedefe koydukları ülke Türkiye, en fazla saldırdıkları lider Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır.

'MÜCADELE DEVAM EDECEK' MESAJI!

Kesin olan şudur ki her türlü alçakça saldırıya rağmen Türkiye’nin, Ülke Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğindeki tam bağımsızlık yürüyüşü, insanlığa umut veren öncülüğü, adil bir küresel sistem için mücadelesi kesintisiz devam edecek. Bir gün mutlaka zalimler kaybedip insanlık kazanacak."

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Mehmet Uçum cumhurbaşkanı erdoğan
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