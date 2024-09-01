HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 'Görüldüğü üzere tamamen asılsız' diyerek madde madde açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 'Görüldüğü üzere tamamen asılsız' diyerek madde madde açıkladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.09.2024 16:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ilişkin 31 Ağustos 2024 tarihli 162 sayılı Kararname ile yapılan düzenlemeye dair Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bir açıklama yaptı. Madde madde düzenlemeleri sıralayan Uçum, açıklamasında, "Görüldüğü üzere bazı çevrelerin bilgisizce veya kötü niyetle kamuoyunu yanlış bilgilendiren ya da aldatmaya dönük haberleri tamamen asılsızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 'Görüldüğü üzere tamamen asılsız' diyerek madde madde açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ilişkin 31 Ağustos 2024 tarihli 162 sayılı Kararname ile yapılan düzenleme hakkında açıklama yaptı.

Mehmet Uçum bilgilendirme amaçlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin 31 Ağustos 2024 Tarihli 162 sayılı Kararname İle Yapılan Düzenleme Hakkında.

Anayasa Mahkemesi 11.10.2023 tarihinde E.2018/120 sayılı dosyada
3 sayılı Üst Kademe Yöneticilerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki bazı hükümleri iptal etti. İptal kararının yürürlüğe girmesi için 9 ay süre verildi. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı 1 Eylül 2024 günü yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

1-) AYM “(II) Sayılı Cetvelde de sayılanlar arasında üst kademe kamu yöneticilerinin bulunduğunu ve bunların atanmasında tek yetkilinin Cumhurbaşkanı olduğunu, bu yetkinin başka makamın önerisine tabi tutulamayacağını” belirterek, (II) Sayılı Cetvelde sayılan genel müdür yardımcısı gibi daha alt görevlerde var olan bakanlık teklifini iptal etti. Bu nedenle anılan görevler için “Cumhurbaşkanı’nın doğrudan atamasına” yönelik değişiklik yapıldı.

2-) Diğer konu KİT’lerdeki 1. Hukuk Müşavirlerinin yürürlükteki 399 Sayılı KHK ile yönetim kurulu kararıyla atanmasına ilişkin hükmün olması sebebiyle Anayasada yer alan “kanununda düzenleme olan durumlarda kararnameyle norm konamaz” kuralından dolayı bu konuda Cumhurbaşkanının atama yetkisinin iptaliydi. Bu iptal sebebiyle yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanın bu konudaki atama yetkisi kaldırıldı.

3-) Yine AYM “Spor Müşavirlerinin atanmasına ilişkin hükümlerin 3289 Sayılı Kanunda yer alması nedeniyle Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu alan düzenlenemez” dedi. Bu nedenle spor müşavirleri 3 sayılı Kararnameden çıkarıldı. Ancak anılan kanunun 30’uncu maddesine göre spor müşavirleri bakanın teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından atandığı için bu değişiklikle yetkide herhangi bir fark doğmadı. Atama yetkisi kanuna dayalı olarak devam ediyor.

4-) Bir de kamu görevlisi olmayan üst kademe yöneticilerinin görevden ayrılmasında tazminat ödenmesine dair hüküm 375 sayılı KHK‘da aynı düzenleme bulunduğu ve şu ana kadar uygulaması da olmadığı için yürürlükten kaldırıldı.

SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sebebiyle:

Cumhurbaşkanının KİT’lerdeki birinci hukuk müşavirlerini atama yetkisi kaldırıldı.

Bakanlık teklifinin iptaliyle bağlantılı pozisyonlar için Cumhurbaşkanına onay değil doğrudan atama yetkisi verildi.

Spor müşavirlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atama yetkisinin dayanağı, kararname yerine kanun oldu.

Görüldüğü üzere bazı çevrelerin bilgisizce veya kötü niyetle kamuoyunu yanlış bilgilendiren ya da aldatmaya dönük haberleri tamamen asılsızdır."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mehmet Uçum aym
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık harekete geçti! Dedesinin sırtındaki Yiğit’ten...

Bakanlık harekete geçti! Dedesinin sırtındaki Yiğit’ten...

Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

Dünyada meraklısı çok! İlkini eşine hediye etti... Yurt dışına satıyor

Dünyada meraklısı çok! İlkini eşine hediye etti... Yurt dışına satıyor

İzmir'de kan donduran intikam cinayeti! 1 hafta önce bıçakladığı kişi tarafından öldürüldü: O anlar saniye saniye kamerada

İzmir'de kan donduran intikam cinayeti! 1 hafta önce bıçakladığı kişi tarafından öldürüldü: O anlar saniye saniye kamerada

Kayıp Narin nerede? Türkiye bu sorunun yanıtını ararken Narin'in köyünde büyük hareketlilik: Herkes önlem almaya başladı

Kayıp Narin nerede? Türkiye bu sorunun yanıtını ararken Narin'in köyünde büyük hareketlilik: Herkes önlem almaya başladı

AK Parti'den o diziye tepki! 'Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan...'

AK Parti'den o diziye tepki! 'Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.