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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: "Ya silahlar bırakılacak ya da siyasetteki gölgeleri de ortadan kalkacak"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.11.2024 18:14
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası yaşananlarla ilgili olarak Uçum," Ya silahlar bırakılacak ya da demokratik siyasetteki gölgeleri de ortadan kalkacak" dedi. Öcalan-DEM görüşmesi ile ilgili olarak ise "Devlet uygun görürse bu görüşme gerçekleşir. Mesele ne görüşüleceği" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: "Ya silahlar bırakılacak ya da siyasetteki gölgeleri de ortadan kalkacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası yaşananlarla ilgili olarak Uçum, "Ya silahlar bırakılacak ya da demokratik siyasetteki gölgeleri de ortadan kalkacak" dedi.

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Başdanışman Uçum'un Dicle Canova'ya yaptığı açıklamalardan satır başları:

"TÜRKİYE KÜRTLERİN DE ÜLKESİDİR"

Süreç denilen şey 1 Ekim Bahçeli'nin DEM'lilerle tokalaşmasıyla başlayan aşama. Bunu süreç olarak değil yeni bir aşama olarak değerlendirmek lazım.

Bunun üst adı terörsüz Türkiye hedefi. Terörsüz Türkiye’ye ulaşma amacına yönelik olarak Türkiye’de terörün etkili olduğu her mecrada, siyasi mecra, dil mecraları, kültürel mecralardan tasfiyesi, terörsüz Türkiye sadece istihbarat ve güvenlik boyutu ile terörün sıfırlanması çerçevesinde değil, teröre meşruiyet kazandırmaya çalışan her zeminde bunun tasfiye edilmesi. Bunun alt başlığı Bahçeli tarafından ifade edildi. Milli birlik ve kardeşliği güçlendirme. Peki bu ne anlama geliyor? Net biçimde Türkiye’nin Kürtleri üzerinden Türkiye’nin Kürtlerini istismar ederek terör siyaseti yapanların bu durumda kurtulmasına yönelik ciddi bir çağrı. Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin de milli devletidir. Türkiye, Kürtlerin de ülkesidir.

Türkiye partisi olması gereken DEM Parti ve diğer partilerin terör vesayeti yükünü sırtından atmalı. Devlet terörsüz devlet hedefine ulaşmak için kararlılıkta olduğunu gösteriyor. Devlet her türlü imkanı kullanabilir. Devlet, Öcalan'ın mektuplarını okutmuştu. Güçlü devletler bu tip kararlar alabilir.

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ÖCALAN -DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

Devlet uygun görürse bu görüşme gerçekleşir. Mesele ne görüşüleceği.

TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAHLARI BIRAKMA ÇAĞRISI

Tabi ki silahların bırakılması çağrısı yapılacaktır. Bundan daha doğal bir şey yok. Terörle mücadelenin bir boyutu var. Eylemsel olarak terörle mücadele boyutu var. Ya silahları bırakacaklar ya da emperyalist güçlerin aparatı olduğu teşhir olacak. Türkiye’nin Kürtlerini istismar ettiklerini hatta baskıcı yöntemlerle Türkiye’nin Kürtlerinin demokratik siyaset süreçlerinde kendilerini özgürce ifade etmelerinin önüne geçtikleri gerçeğini ortaya çıkaracak. Ya silahlar bırakılacak ya da demokratik siyasetteki gölgeleri de ortadan kalkacak. Zaten toplum, Türkiye’nin Kürtleri PKK ile arasına mesafe koymuş. Diğerleri kim? Sayın Bahçeli’nin açıklamalarında da vardı. Türkiye partisi olması gereken DEM Partisi ve diğer partiler. Bunlar da terör yükünü sırtlarından atmaları lazım.

Türkiye partisi olması gereken DEM Parti ve diğer partilerin terör vesayeti yükünü sırtından atmalı. Devlet terörsüz devlet hedefine ulaşmak için kararlılıkta olduğunu gösteriyor. Devlet her türlü imkanı kullanabilir. Devlet, Öcalan'ın mektuplarını okutmuştu. Güçlü devletler bu tip kararlar alabilir.

Sayın Bahçeli daha cesur bir değerlendirme de yapmıştır. Böyle bir sürecin gerçekleşmesi halinde umut hakkı bile tartışılabilir demişti. Son derece güçlü, cesaretli, vizyoner öneriler olarak değerlendirmek gerekir.

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ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜLER SİLAHI BIRAKIN ÇAĞRISI GELDİ AMA SONUÇ ALINAMADI, O ZAMAN NE OLACAK?

Herkes Öcalan’ı bir şekilde istismar ediyor. Öcalan irademizdir diyor. En azından Öcalan’ı istismar ettikleri teşhir olur. Bu konuda samimi olmadıkları ortaya çıkar. DEM’de şapkasını önüne koyup düşünmek zorunda kalır. DEM’e oy veren demokratik siyasette karar kılmış, katılımla Türkiye’ye katkı yapmak isteyen DEM seçmenlerini de istismar ediyorlar. Bunun açığa çıkması önemli bir şeydir.

KAYYUM ATALAMARI

Niye kayyum? Terörle ilgili suçlarda davalarda kayyum meselesi var. Diğer suçlarda yok. Eğer belediye başkanlığı düşerse belediye meclisinde seçiliyor. Terör soruşturmasında bu yapılmıyor. Terörle ilgili suçlarda kayyum var diğerlerinde yok.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAY OLABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaten başkanlık sistemi. 1960'tan sonra parti üyeliğine engel konulmuştur. Partili bir cumhurbaşkanı olması zorunluluk değil, imkandır. Partili cumhurbaşkanlığı diye bir sistem yok. Bizim sistemimiz başkanlık sistemidir.

Aday olması mümkün. 7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

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