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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder: “İstanbul’umuzu da emin ellere tecrübeli ellere teslim edeceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 23:51 | Son Güncelleme

Silivri Rizeliler Derneğinin geleneksel iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, “Otobüse bindiğimiz zaman kaptana gözümüz bakar, acaba genç mi yaşlı mı diye, gençse tecrübesizdir, yaşlıysa tecrübelidir.

Silivri Rizeliler Derneğinin geleneksel iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, “Otobüse bindiğimiz zaman kaptana gözümüz bakar, acaba genç mi yaşlı mı diye, gençse tecrübesizdir, yaşlıysa tecrübelidir. İnşallah İstanbul’u da tecrübeli ellere teslim edeceğiz” dedi.
Silivri Rizeliler Dernek Başkanı Sinan Azder’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ile birlikte Silivri ilçe Kaymakam Ali Partal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan’ın da yanı sıra ilçe siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İstanbul’umuzu da emin ellere tecrübeli ellere tevdi edeceğiz”
İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, “Yakında bir seçim var. Türkiye bir seçime gidiyor. Malum olduğu üzere YSK İstanbul seçimlerini iptal etti birtakım gerekçelerle, bu gerekçelere girmek istemiyorum. 23 Haziran’da sandığa gideceğiz. İşte bu memleketimiz için birliğimizin beraberliğimizin geleceğimiz için tekrar bir sandığa gideceğiz. İnşallah mevlam İstanbul için ülkemiz için hayırlı bir sonuç olur. Bu hizmetlerin durmaması lazım. Memleketimizde son yıllarda çok büyük bir değişim oldu, çok büyük hizmetler oldu. Bu hizmetlerin devamı için inşallah sizler elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Tabi ki bir otobüse bindiğiniz zaman hemen kaptana gözümüz bakar, acaba genç midir yaşlı mıdır? Genç ise tecrübesiz, yaşlıysa tecrübelidir. İnşallah İstanbul’umuzu da emin ellere tecrübeli ellere tevdi edeceğiz. Allah İstanbul’umuz için ülkemiz için hayırlı bir sonuç olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim birliğimizi berberliğimizi daim etsin. Sonuç ne olursa olsun kardeşliğimiz arkadaşlığımız dostluğumuz komşuluğumuz baki kalsın” dedi.

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