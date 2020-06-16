Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Esengül Civelek kimdir?

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan eski Muğla Valisi Esengül Civelek'in hayatı merak konusu oldu. Peki Esengül Civelek kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Esengül Civelek’in hayatı…

Esengül Civelek kimdir, nasıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile 41 tane ilin valisi değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan atamalarda 18 yeni vali atandı ve 23 ilin valisi ise yer değiştirdi. Muğla Valisi olan Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.Peki kimdir Esengül Civelek, mesleği nedir?

Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Esengül Civelek’in hayatı



Esengül Civelek Aydın Nazilli’de 1958 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1979 yılında mezun oldu.

1980 yılında Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Meslek Memurluğunda göreve başladı.

Daha sonra sırasıyla; Mali İşler Uzmanı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Yardımcısı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Vekili olarak Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Uluslararası Haber Ajansı A.Ş.'de, Eğitim Müdür Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'de, 15 Ağustos 2005 - 24 Mayıs 2010 tarihleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür olarak görev yaptı.